2018-12-26T14:51:13+03:00
Общество

Музыка дорог со «SKODA Следопыт» от «Авто Премиума»

13 и 14 декабря состоялась финальная экспедиция проекта в 2018 году
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13 и 14 декабря состоялась финальная экспедиция проекта в 2018 году. Фото: Руслан Шамуков.13 и 14 декабря состоялась финальная экспедиция проекта в 2018 году. Фото: Руслан Шамуков.
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Участниками проекта «ŠKODA Следопыт», стартовавшего в начале 2018 года, стали журналисты автомобильных и городских изданий, ведущие блогеры и фотографы Санкт-Петербурга. За прошедший год они побывали в трех экспедициях, путешествуя по знакомым и неизведанным маршрутам Северо-Запада России и ближнему зарубежью, открывая для себя новые удивительные факты истории и современности.

Фото: Руслан Шамуков.

Фото: Руслан Шамуков.

Финальная четвертая экспедиция отправилась в Великий Новгород. Этот, казалось бы, хорошо изученный город до сих пор хранит множество тайн и наполнен одному ему присущей магией. А для участников экспедиции он открылся с нового неожиданного ракурса - музыкального.

Стартовав от дилерского центра «Авто Премиум» на ул. Хасанской, 5, путешественники направились в древний город по «государевой дороге», ныне - федеральная трасса М10.

Фото: Руслан Шамуков.

Фото: Руслан Шамуков.

Транспортными средствами для членов экспедиции стали комфортные и энергичные автомобили ŠKODA KODIAQ из пресс-парка марки ŠKODA в России.

Экспедиция длилась два дня, а впечатления останутся у всех участников на долгие годы. Журналисты вместе с представителями дилерских центров побывали в Новгородском Кремле, Софийском соборе, на развалинах Рюрикова городища. Но самые яркие эмоции и впечатления остались от экскурсий в Центр музыкальных древностей В.И.Поветкина, Музей А.С. Аренского, А.К. Лядова, С.В. Рахманинова, на Звонницу Софийского собора.

Оказывается, древний город буквально пронизан музыкой, звучащей будто сквозь века, колокольным перезвоном старинных церквей, помнящих времена рождения города, и в произведениях наших великих земляков, живших в этих краях.

Специально для следопытов ŠKODA , с разрешения Митрополита был открыт доступ на Звонницу Софийского Кафедрального собора, на его знаменитые хоры. А новогодний Новгород действительно оказался Великим!

Путешествуйте вместе со ŠKODA – это очень увлекательно.

Фото: Руслан Шамуков.

Фото: Руслан Шамуков.

Виртуально познакомиться и записаться на тест-драйв ŠKODA KODIAQ и другие модели ŠKODA можно на сайте www.skoda-ap.ru.

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