2018-12-26T15:58:38+03:00
Звезды

Президент поздравил Михаила Боярского с 69-летием

Главный мушкетер страны признался, что проведет этот день дома, с семьей
Людмила ИЛЬИНА
Поделиться:
Народный артист сегодня принимает поздравления со всей страны.Народный артист сегодня принимает поздравления со всей страны.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Декабрь теперь особенный месяц для семьи Боярских. 5 декабря у Михаила Сергеевича родился второй внук, а сегодня, 26 декабря главный мушкетер отмечает и свой день рождения. «Комсомолка» дозвонилась до артиста и поздравила с 69-летием.

- Спасибо большое за поздравление, всех читателей с наступающим новым годом, - сказал Боярский. – Я провожу этот день дома, мы особо не празднуем. Близкие и друзья звонят и позправляют. Мне очень приятно.

А утром Михаила Боярского поздравил президент Владимир Путин. На официальном сайте президента утром появилось обращение.

- С удовольствием присоединяюсь к многочисленным поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес, и от души желаю здоровья, благополучия, удачи, - обратился Владимир Владимирович к артисту. - Вас по праву считают одним из самых популярных и творчески востребованных российских актёров, талантливым исполнителем, деятельным, увлечённым и очень позитивным человеком.

«Комсомолка» присоединяется ко всем поздравлениям и желает Михаилу Сергеевичу и его семье крепкого здоровья и творческих свершений.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дзюба сдержал слово: «Зенит» подарил юной болельщице щенка
Везут груши – нельзя скушать: более 22 тонн опасных фруктов не пустили в Петербург
Компания Л1: ЖК «Премьер Палас» сдан досрочно
Прокуратура обнаружила нехватку дворников в Петербурге
77 тысяч петербуржцев не могут покинуть страну из-за долгов
Очереди на границе с Финляндией: простоять на таможне придется два часа
Суд отказал петербурженке в иске против Минюста США по уголовному делу
МЧС опубликовало список площадок для запусков фейерверков
Коммунальщики Петербурга будут работать в усиленном режиме, пока все не уберут
Многодетный отец из Ленобласти, насиловавший дочь-первоклашку, сядет почти на 13 лет
Необычная пробка зафиксирована в Санкт-Петербурге утром 26 декабря
В Кудрово с 18-го этажа многоэтажки упал мужчина
Беглов наградил петербургских журналистов
Два человека пострадали из-за сгоревшей будки грузового ГАЗа на проспекте Энтузиастов
Прогноз погоды на 26 декабря в Петербурге: мокрый снег и около ноля
Прокуратура накажет "Петербургские аптеки", где льготнику три месяца не давали таблетки
Количество ДТП в Петербурге из-за снегопада увеличилось в два раза
Елизавета Боярская в снегопад гуляет по Дворцовой площади с новорожденным сыном
В Санкт-Петербурге задержали женщину, развращавшую школьницу в Интернете
Эдиту Пьеху наградили в Петербурге орденом "За заслуги перед Отечеством"
Санкт-Петербург накрыл сильнейший снегопад: На Московском шоссе пробка 2,5 км
Десять ледяных горок будут работать в Санкт-Петербурге зимой 2019 года
Ирину Бабюк сняли с поста председателя комитета по инвестициям Петербурга
В новогоднюю ночь развозить пассажиров по домам в Петербурге будут трамваи и троллейбусы
Беглов пообещал, что в 2019 году 85 процентов обманутых дольщиков получат квартиры
В Петропавловской крепости состоялся смотр спецтехники
Компания Л1: ЖК «Маршал» получил заключение УГСН
Ольга Бузова может выступить от России на «Евровидении 2019»