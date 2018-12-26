Президент поздравил Михаила Боярского с 69-летием

Декабрь теперь особенный месяц для семьи Боярских. 5 декабря у Михаила Сергеевича родился второй внук, а сегодня, 26 декабря главный мушкетер отмечает и свой день рождения. «Комсомолка» дозвонилась до артиста и поздравила с 69-летием.

- Спасибо большое за поздравление, всех читателей с наступающим новым годом, - сказал Боярский. – Я провожу этот день дома, мы особо не празднуем. Близкие и друзья звонят и позправляют. Мне очень приятно.

А утром Михаила Боярского поздравил президент Владимир Путин. На официальном сайте президента утром появилось обращение.

- С удовольствием присоединяюсь к многочисленным поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес, и от души желаю здоровья, благополучия, удачи, - обратился Владимир Владимирович к артисту. - Вас по праву считают одним из самых популярных и творчески востребованных российских актёров, талантливым исполнителем, деятельным, увлечённым и очень позитивным человеком.

«Комсомолка» присоединяется ко всем поздравлениям и желает Михаилу Сергеевичу и его семье крепкого здоровья и творческих свершений.