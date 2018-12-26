Эксперт: транснациональные корпорации – драйвер инноваций

О феномене транснациональных корпораций мы поговорили с петербургским бизнесменом, директором группы компаний «Мультимекс», кандидатом экономических наук и автором множества научных работ Андреем Пригульным.

- Андрей Геннадьевич, в своей научной работе от 2010 года под названием «Интернационализация инновационных процессов: глобальное регулирование и нивелирование рисков» вы писали о том, что под растущим давлением ТНК функции государства как регулятора все больше смещаются из экономической сферы в политическую и социокультурную. Сохраняется ли эта тенденция сегодня?

- Да, сохраняется. По сути, глобальным регулированием мировых экономических рынков сейчас занимаются 60 финансово-промышленных групп, включающих, в свою очередь, около 500 транснациональных корпораций. При этом пять крупнейших транснациональных компаний контролируют более половины мирового производства товаров длительного пользования (авиационной и автомобильной техники, электронного оборудования). Особенно сильна концентрация капитала в информационных технологиях. Несколько компаний контролируют почти всю сеть телекоммуникаций. И названия этих компаний у всех на слуху.

В настоящее время ТНК, по разным оценкам, подчинили себе от трети до половины мирового промышленного производства. Развитие торговли на основе внутриотраслевой специализации привело к тому, что под их контролем находится свыше 60 % всей мировой торговли. Для сравнения: еще в конце семидесятых доля внутрикорпорационных поставок американских ТНК в объеме экспорта их зарубежных филиалов составляла 37 %. ТНК концентрируют основные потоки научно-технических знаний: в их руках сосредоточено примерно 4/5 патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау. Большая часть платежей, связанных с трансфертом новых технологий, осуществляется внутри ТНК (в США и Великобритании – 80 и 90 % соответственно).

- Несет ли угрозу для политической и экономической стабильности в мире доминирование ТНК?

- Поначалу чиновники в различных странах мира были убеждены в опасности ТНК. На протяжении всего времени существования транснациональных или многонациональных компаний их постоянно обвиняли в недостаточном учете национально-государственных интересов и подозревали в прямых угрозах экономической безопасности национального развития. Масла в огонь добавляли СМИ, убеждавшие население в том, что ТНК и стоящие у их руля жадные олигархи поработят мира. И правительства большинства стран мира смотрели на корпорации двояко: с одной стороны, как на опасных хищников, с другой стороны, как на источники инвестиций, новых знаний и создания рабочих мест. Их страха перед ТНК и в противовес их развитию государства начали создавать организации глобального регулирования - ЕС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР и другие. Справедливости ради стоит сказать, что именно этим организациям и удается поддерживать динамику равновесия спроса (потребления) и предложения (производства) и регулировать циклы развития мировой экономики осуществляется преимущественно международными организациями. Это особенно стало заметным в условиях финансово-экономического кризиса 2007–2010 гг.

- То есть можно утверждать, что межгосударственные объединения стали противовесом ТНК?

- Да, безусловно, упомянутые выше глобальные международные организации - новый надгосударственный и трансграничный инструментарий экономического и правового регулирования. Но суть в том, что и эти организации постепенно попадают под контроль ТНК.

- Получается, что скоро исчезнет и этот противовес? И ТНК останутся единственным регулятором мировых рынков?

- Да, такая вероятность есть. Но, если вдуматься, в этом нет ничего плохого. Во-первых, это отвечает экономическим законам времени, в которое мы живем. А, во-вторых, следствием увеличивающегося влияния ТНК стало превращение рыночных механизмов в глобальные, что положительно скажется на развитии мировой экономики. Но, с другой стороны, из-за активизации ТНК рынок обнаружил неспособность оптимально распределять и использовать ресурсы в длительной перспективе. Но и в этом можно увидеть плюсы! Неспособность к распределению ресурсов доказывает, что именно сейчас возникли предпосылки для новой модели экономического развития, в основе которой должны лежать знания и качество человеческого капитала. Это значит, что нас ожидает мощный всплеск интереса к инновациям и научным разработкам.