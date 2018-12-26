Группа «Эталон»: итоги года в цифрах и фактах

Выведены новые проекты на рынок

Уходящий год оказался для рынка строящейся недвижимости вполне успешным: с января по ноябрь застройщики активно выводили в продажу новые проекты. Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в 2018-м начала продажи сразу в нескольких новых жилых комплексах - «Петровская Доминанта» на Петровском острове, «Эталон на Неве» в исторической части Невского района, «Охта Хаус» в Красногвардейском районе и «Дом на Блюхера» в Калининском.

11-тысячный покупатель

В уходящем году Группа «Эталон» установила рекорд продаж за всю свою историю: в декабре застройщик поздравил «юбилейного», 11-тысячного покупателя с начала 2018 года. Этого рубежа Компания достигла впервые за всю более чем 30-летнюю историю. Квартиру «юбилейный» покупатель приобрел в новом проекте «Эталон ЛенСпецСМУ» – ЖК «Петровская Доминанта», строящемся на Петровской косе.

На 32% выросли продажи за 9 месяцев

Спрос на жилье в новостройках в 2018 году превысил даже самые смелые прогнозы. В Группе «Эталон» по итогам 9 месяцев текущего года продажи выросли на 32%, а количество заключенных контрактов увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дорогие петербуржцы и гости города!

От лица Группы «Эталон» и фонда «Созидающий мир» искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! В эти волшебные дни, окутанные светом праздничных огней и ожиданием чуда, мы смотрим в будущее с самыми добрыми надеждами и заветными мечтами.

Пусть 2019 год воплотит в жизнь все наши планы и самые смелые мечты, закрепит прежние успехи! Пусть он станет годом созидания, годом добрых дел, ярких и счастливых моментов, хороших новостей! И пусть новый год наполнит нашу жизнь самыми ценными и дорогими подарками – миром, добром, теплом, вниманием и любовью!

Счастливого Нового года и Рождества!

Вячеслав Заренков, Председатель Совета директоров Группы «Эталон», президент фонда «Созидающий мир». Фото: Группа «Эталон».

С уважением,Вячеслав Заренков, Председатель Совета директоров Группы «Эталон», президент фонда «Созидающий мир»