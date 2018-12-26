Героиня комедии «Год Свиньи» Алена Савастова: «Чего только не случается под Новый год!»

В новый фильм вошло три новеллы, сюжетные линии которых переплетаются в самый последний и самый безумный день в году – 31 декабря. Зрителей ждет настоящий новогодний рок-н-ролл! Мы поговорили с исполнительницей одной из ролей в фильме актрисой Аленой Савастовой. Конечно же, про Новый год и про безумные истории, которые могут случится только в это время.

– Расскажите про вашу героиню подробнее.

- Мою героиню зовут Маша. Она - певица, выступает в группе под названием «Ваниль». И это название, мне кажется, даёт полное понимание происходящего. Маша, ее партнерша, роль которой исполнила прекрасная Дарья Руденок, и их продюсер отправляются на заработки в новогоднюю ночь. Моя героиня вечно чем-то не довольна, капризна, но готова на все, чтобы получить больше денег. Она ничего собой не представляет, но считает, что состоялась как певица. Поёт она плохо, зато двигается хорошо и любит выставлять напоказ свои оголенные части тела. Большого ума она не имеет, да и среднего тоже. Для неё важно быть красивой, чтобы публика от неё тащилась. Хочет красивой жизни: тачки, рестораны, перелеты бизнес-классом и много-много денег. Все остальное ей не важно.

– Не сильно замерзли на съемочной площадке?

- Мёрзли мы постоянно. Наши образы подразумевают легкую одежду, короткие платья, капроновые колготки. Приходилось сниматься даже с голыми ногами в летних босоножках. И было ужасно холодно! Но чего только не сделаешь ради крутого кадра! Нас поддерживали, грели, веселили. В общем, команда была что надо.

- Ваша героиня - девушка из группы, как их часто называют, «Поющие трусы». Как вы относитесь к подобным коллективам?

- Нормально отношусь к таким коллективам. Они же находят свою публику, своих фанатов, так пусть их развлекают. Каждый занимается своим делом, и если им нравится, почему нет? Тем более, находятся те, кому хочется смотреть на это.

- Вы играете в Театре эстрады имени Райкина. Ваш комедийный талант помогал вам на съемках?

- Да, несомненно, у меня есть определенная база, которая помогает существовать в жанре комедии. И в нашем театре на этом построены все спектакли. Понимаете, чем серьёзнее существуешь в данных обстоятельствах, тем получается смешнее. Хотя и сюжет должен быть интересен, и линии героев, и их реакции. И, конечно, очень важно, чтобы острыми были характеры и обстоятельства.

- Какие еще питерские театры вы любите? Спектакли каких режиссеров не пропускаете?

- Мне нравится театр БДТ им Г. А Товстоногова под руководством Андрея Могучего. Совсем недавно ходила смотреть его постановку «Губернатор», осталась под большим впечатлением. Также смотрела спектакли «Гроза», «Счастье», «Пьяные». Вообще, хочется чаще ходить в театры, многое посмотреть. В свободное время я этим и занимаюсь. Еще люблю театр НДТ Льва Эренбурга, смотрела многие их спектакли. А в Москве мне полюбился «Гоголь-Центр» Кирилла Серебренникова. Там работают прекрасные актеры. Мне очень нравятся фильмы и спектакли Серебренникова.

– Где вы любите встречать Новый год?

- Зависит от настроения. Иногда хочется дома, чтобы была ёлка, подарки, свечи, гирлянды, прекрасный ужин, вся эта романтика и ощущение праздника, а самое главное, чтобы рядом были любимые люди, с которыми тепло и уютно. Это ведь чудесный праздник, хочется какого-то волшебства, ощущать его, как в детстве.

– Есть ли у вас какие-нибудь трэшовые истории про встречу Нового года?

- Есть одна история из детства, которая произошла под Новый год. У моих бабушки и дедушки было много гостей, собрались родные и близкие. Не помню точно, сколько мне было лет, кажется пять-шесть. Мы с моей сестрой Юлей и нашим двоюродным братом Ромой поджигали бумажки и бросали с балкона. Через какое то время мы увидели, что на балконе этажом ниже под нами загорелись какие-то тряпки, коврик на полу. Мы поняли, что это мы виноваты, но нашим веселящимся родителям ничего не сказали. Мы таскали из ванной ковшик и кружки с водой и поливали нижний балкон. Так мы его потушили! Мы очень перепугались, но для нас это все казалось забавным. Родители, мне кажется, даже ничего не заподозрили. Только один раз кто-то из них спросил: «Что вы носитесь как угорелые?» Подходящая фраза, когда горит соседский балкон!

Зрителей ждет настоящий новогодний рок-н-ролл!

– Какие фильмы любите смотреть в новогодние праздники?

- В новогодний период люблю пересматривать старые советские фильмы. Еще могу посмотреть что-то вроде «Один дома» или «Реальную любовь». Да много разных фильмов смотрю, если пару дней лежу тюленем. Очень люблю советский мультфильм «Жил-был пёс», его раньше всегда показывали в новогодние праздники.

- Как вам кажется, на какую аудиторию рассчитан фильм «Год свиньи»?

- Мне кажется, нет каких-то особых ограничений. Это ведь новогодняя комедия! Чего только не случается в Новый год! И мы предлагаем зрителям взглянуть на это. Конечно, просто бывают те, кто не любит жанр черной комедии. Но я таких не встречала.

«Год Свиньи», с 27 декабря только на ТНТ-PREMIER! Такого Нового года в России еще не было!