2018-12-26T16:56:01+03:00
Общество

Игорь Албин о своей отставке: «Попросите СМИ «не плевать в спину» уходящим»

Вице-губернатор Петербурга подвел итоги своей работы в правительстве города
Лилия КОЗЛОВА
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Игорь Албин прокомментировал в соцсети свою отставкуИгорь Албин прокомментировал в соцсети свою отставкуФото: Тимур ХАНОВ
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Громким событием сегодня, 26 декабря, в Петербурге стала отставка сразу двух вице-губернаторов города Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Впрочем, касательно увольнения первого уже успели пойти разговоры. С ним были связаны скандалы с обманутой дольщицей, пожаловавшейся президенту Владимиру Путину, на слишком долгую сдачу дома, а также срыв сроков строительства Фрунзенского радиуса подземки. После того, как временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал увольнение Албина, тот опубликовал в соцсетях небольшое обращение к депутатам, правительству, журналистам и петербуржцам.

- Команда губернатора сегодня опирается на мощный информационный ресурс. Попросите, пожалуйста, координируемые СМИ «не плевать в спину» уходящим, в том числе мне. Не зарабатывать дешевые дивиденды на грязи, - обратился Игорь Албин к Александру Беглову.

По его словам, не все было плохо в Петербурге последний семь лет: были как «взлеты», так и «падения». Поэтому уже бывший вице-губернатор попросил журналистов города быть чуточку добрее к тем, кого они называют словом «чиновник».

В этом же обращении Игорь Албин отметил, что просил Беглова подписать его заявление об отставке еще три месяца назад, однако новый и бывший градоначальники попросили его остаться на переходный период.

Здесь же бывший вице-губернатор напомнил и о достижениях, которые произошли в городе за те четыре года, что он работал в правительстве: строительство школ, детских садов, поликлиник, домов, дорог, метро, решение проблем обманутых дольщиков, проведение на высоком уровне спортивных международных мероприятий и многого другого.

- Хочу пожелать губернатору Беглову успехов в работе и победы на честных, конкурентных выборах в сентябре 2019 года, - добавил Албин.

В заключении чиновник поздравил всех с наступающим Новым 2019 годом и пожелал здоровья, мира, радости, добра и любви.

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