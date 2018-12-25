2018-12-26T18:24:21+03:00
Досуг

Клоун–мим шоу - 100 минут непрерывного смеха

В главных ролях - непревзойденные мастера жанра пантомимы и клоунады - дуэт «Кукота&Чехов»
Степан СТЕПАНОВ
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«ТИХА» - это удивительный мир клоунских фантазий.«ТИХА» - это удивительный мир клоунских фантазий.
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В дни новогодних каникул - 4 и 8 января 2019 года - в Санкт-Петербурге пройдёт уникальное клоун–мим шоу, которое будет в равной степени интересно и детям, и взрослым.

«ТИХА» - это удивительный мир клоунских фантазий, в котором нет места скуке. В нём исчезают запреты, нормы и клише. Это мир взрослых детей, которые отказались расти и следовать установленным правилам и порядкам, вместо этого они изобрели свои. Это радость без тормозов, баловство - как единственная дисциплина, главная работа в жизни - веселье. Неповторимое клоунское безобразие приглашает всех стать частью праздника, полного неожиданных коллизий, чудес, юмора и превращений. И неизвестно кто получает большее удовольствие, потому что в нем взрослые превращаются в детей, а дети начинаются верить в чудеса, ведь даже папа с мамой в это поверили.

В главных ролях непревзойденные мастера жанра пантомимы и клоунады - дуэт «Кукота&Чехов».

Михаил Кукота и Игорь Чехов - выпускники Российского государственного института сценических искусств, победители фестиваля «Большая разница» на первом канале, участники крупнейшего в мире фестиваля театральных искусств Fringe в Эдинбурге.

Шоу тиха - это 100 минут непрерывного смеха - 100 %

Продолжительность спектакля 1.5 часа с антрактом.

6+

ДК Выборгский

ул. Комиссара Смирнова, 15,

Начало шоу в 15.30

Дворец «Олимпия»

Литейный пр. 14

Начало шоу в 12.00 и в 15.00

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