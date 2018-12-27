2018-12-26T18:28:58+03:00
Досуг

Женя Любич даст Рождественский квартирник в Санкт-Петербурге

В Сочельник Женя Любич приглашает на свой Рождественский Квартирник в уютное место Петербурга, напоминающее чем-то Вифлеемскую звезду - 5 углов, Social Club
Степан СТЕПАНОВ
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Женя поделится новыми ощущениями и новыми песнями, также рожденными в 2018 году.Женя поделится новыми ощущениями и новыми песнями, также рожденными в 2018 году.
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В атмосфере домашнего уюта, в сердце Петербурга 6 января 2019 года Женя споет для вас свои зимние, снежные песни, представление о которых дает ее новогодняя пластинка "Снежно".

В программе непременно прозвучит интернет-хит "Колыбельная Тишины" из фильма "Он -Дракон" (более 3-х млн просмотров в YouTube), на которую самые разные люди - музыканты профессионалы, мужчины, девушки, дети... разместили в интернете сотни своих кавер-версий.

Будут и «сказочные» треки - "Новогодняя", "Метелица", "Галактика", а также почти народная "Russian Girl".

Уходящий 2018 год оказался для Жени Любич самым важным в ее жизни - она стала мамой. Женя поделится новыми ощущениями и новыми песнями, также рожденными в 2018 году.

Снег в рифмах и снег на сцене станет лейтмотивом вечера, символом новой страницы, чистого листа, на котором каждый может написать свой сценарий наступившего года. Приходите, будет душевно, красиво и тепло!

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