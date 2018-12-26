Новогоднее чудо: Первого «метромалыша», от которого отказалась мама, взяли под опеку

Трехмесячный мальчик, который стал первым ребенком, родившимся в петербургской подземке, обрел любящую маму. Малыша, от которого после родов 23 сентября отказалась биологическая мать, взяла под опеку семья. В ближайшее время они планируют усыновить Олега.

- 23 декабря крохе исполнилось три месяца, - рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. – После того, как родная мать отказалась от него, малыша поместили в учреждение, а за его судьбой следил метрополитен и все петербуржцы. Вчера, 25 декабря, он отправился домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/676189" frameborder="0"></iframe> Сирота из метро.У этого малыша сразу все пошло не так: родился в подземке, вместо акушерки — уборщица. А вместо мамы теперь медсестра из дома малютки. Таких называют "отказник"

До момента обретения семьи малыш находился в доме ребенка № 3, где за ним лично следил главный врач Дмитрий Пеньков. У его новых мамы и папы уже есть ребенок, который станет ему верным другом. А свой первый Новый год «метромалыш» встретит в заботливой кругу. Новоявленные родители заявили, что в 2019-м собираются начать процесс усыновления ребенка.

Малышу, который родился в метро Петербурга, вручили памятный знак.Но самое главное сейчас для мальчуга семья, которой у него нет. Мама отказалась от него прямо в роддоме

Малыш, которого жители города предлагали назвать «Метроня, «Метрончик» или «Метрополитен» - в честь места рождения, где он сделал первый вдох 23 сентября на платформе станции «красной» ветки «Технологический институт». Принимали роды дежурная по приему и отправлению поездов и две уборщицы. Увы, такое необычное и уникальное для Петербурга событие быстро обернулось трагедией – мать ребенка отказалась от него. При этом у женщины уже есть двое детей, в отношении которых она лишена родительских прав. Но под Новый год всегда происходит чудо. Ведь первый «ребенок из подземки», который появился на свет в Петербургском метрополитене за всю историю не может быть одинок.

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Удивительная история о первом «ребенке из подземки» Петербурга закончилась удивительно горько. Мама «метромальчика» оказалась неблагополучной, многодетной, несколько раз лишенной родительских прав и психически нездоровой. А сам малыш вот-вот попадет в дом ребенка. (подробнее)