10 причин отправиться в Грузию зимой

Декабрь в Петербурге - это не для слабонервных. Слякоть, гололедица, северный ветер. И все это в полутьме. Такого короткого светового дня и врагу не пожелаешь!

От безысходности лезешь в Интернет, листаешь фотографии солнечных набережных, потом случайно выглядываешь в окно... И переходишь к решительным действиям.

Где же погреть северные косточки? А может, в Грузии? Ведь неспроста в 2018 году эту страну посетили восемь миллионов туристов, среди которых очень много россиян. Как ни крути, а мы не чужие друг другу.

Чтобы убедиться в этом и лучше познакомиться с близкой и все же неизведанной страной, «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и авиакомпания «Уральские авиалинии» (ее самолеты несколько раз в неделю летают из Петербурга в Тбилиси) организовали совместный проект «Туризм по-родственному». Пять дней наши журналисты колесили по Грузии и узнали, где самые вкусные хинкали и где Лермонтову подсказали сюжет для поэмы «Мцыри».

ВИДЕО

Туризм по-родственному: грузинские истории.Зимние Тбилиси и Батуми - глазами участников проекта "Комсомолки".

КОМПЕТЕНТНО

Директор компании Tbilistory Ольга АКОПОВА:

- Восемь месяцев в году в Грузии не протолкнуться от туристов. Поэтому, чтобы в полной мере оценить красоту и гостеприимство жителей этой страны, а не чужие спины, рюкзаки и фотоаппараты, ехать сюда нужно именно зимой.

1. Почувствовать грузинское гостеприимство

В Тбилиси люди не упускают возможности пообщаться: в отличие от нас, погруженных в себя северян, они открыты и в каждом готовы увидеть нового друга.

Когда наш журналист закашлял на почти пустынной улице, его тут же окликнули и поинтересовались здоровьем. Вот она - широта грузинской души, которая нашла нас даже в почти безлюдном переулке.

А перед ночным автобусом в Батуми герои проекта хотели поскорее отправить своего гида домой отдыхать. Но это оказалось не так-то просто.

- Нет, пока вы здесь, я буду с вами, - ультимативно заявил Давид. - Мы своих гостей на улице не бросаем, для нас каждый гость - ангел.

В Грузии для гостя всегда готовы накрыть стол и открыть сердце.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

2. Полюбоваться старым Тбилиси...

Здесь вековая брусчатка блестит под светом чугунных фонарей и невероятно красивых резных балконов. Они будто громоздятся друг на друге, горделиво выступая вперед, чтобы фланирующий турист заметил именно их. И, кажется, вот-вот упадут. Несладко же приходилось лошадкам, что пару столетий назад тащили телеги в гору, с которой на город смотрят руины древней крепости. Теперь в эти узкие улочки не без труда протискиваются автомобили, то и дело задевая почтовые ящики, отвечающие обидчикам громогласным треском. Этот «звоночек» для туриста, впервые оказавшегося в Тбилиси, совсем не лишний. Старый город с его строгими аскетичными церквями, красочными жилыми домами, согревающим запахом свежеиспеченных хачапури - в таком месте легко заблудиться не только в пространстве, но и во времени.

Дворики Тбилиси полны очарования.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

3 ...и красотой парадных буржуазного города

Сололаки с дореволюционными особняками актеров, писателей, адвокатов и состоятельных врачей - один из красивейших районов Тбилиси. Он застраивался на стыке двух веков, когда в архитектуре царил причудливо-нарядный стиль модерн. Кавказский ар-нуво воздушен, смел и свободолюбив. Захочет - взметнется меж кипарисов практически итальянским палаццо, а захочет - примет облик оперного театра, как легендарный дом Калантаровых. Он появился благодаря... женским капризам. Когда известный нефтепромышленник Михаил Калантаров решил взять в жены оперную диву, она потребовала от него не пылких признаний, а дом, похожий на обитель Мельпомены. Благодаря причуде красавицы на улице Мачабели возвышается здание с одной из самых роскошных парадных столицы.

Улететь из Петербурга в Тбилиси можно четыре раза в неделю. А может, махнете погреться в Батуми?...Фото: Степан СТЕПАНОВ

ЛЕТИМ ЗА СОЛНЦЕМ!

Начальник пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии» Вера ГАСНИКОВА:

- Грузия - замечательная страна, где много достопримечательностей, неповторимый вкус горного воздуха и грузинских блюд. И в любое время года вы можете быстро и комфортно добраться до нее регулярными рейсами нашей авиакомпании. В период отпусков, праздников, активного турпотока «Уральские авиалинии» осуществляют четыре прямых рейса в Тбилиси из Санкт-Петербурга каждую неделю и два транзитных рейса в Батуми - через Москву. Лететь из Северной столицы до столицы Грузии всего три часа. Сейчас воздушный парк авиакомпании насчитывает 46 самолетов Airbus. А уже в первые дни 2019 года мы получим новые самолеты Boing 747 max 8 с завода-производителя. Каждое путешествие с «Уральскими авиалиниями» - это безопасность и приятные впечатления.

4. Пройтись по стопам русских классиков

Старинная крепость Ананури - одна из самых посещаемых в Грузии. Укутанные в неприступные стены и каменные башни, здесь сохранились сразу два храма XVII века. В те времена турки и персы не хотели мириться с гордым кавказским народом, который не предавал свою христианскую веру и отказывался принять ислам. Методы убеждения использовали самые передовые: мечи да стрелы...

Первым русским туристом, который посетил Ананури, был Александр Сергеевич Пушкин. Он заглядывал сюда в 1829 году.

Еще одна остановка на маршруте русских классиков - монастырь Джвари, построенный аж в VII веке. Спустя тысячелетия - в 1837 году - Михаил Юрьевич Лермонтов встретил у стен старого монаха. Он и рассказал ему историю, которая легла в основу поэмы «Мцыри».

«Джвари» в переводе с грузинского значит «крест». По преданию, именно здесь Нино Каппадокийская поставила святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства.

Пушкин шел сюда пешком несколько десятков километров. И понятно, почему!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

5. Прокатиться на лыжах над облаками

Гудаури - небольшое село, знаменитое своим горнолыжным курортом. Оно находится на высшей точке Военно-Грузинской дороги - 2150 метров над уровнем моря. Чтобы описать красоту этих гор зимой, не хватит никаких слов, даже если подкрепить их вдохновляющим воздействием коронных грузинских напитков. Вы ни разу не стояли на лыжах и не увлекаетесь сноубордом? Все равно приезжайте - ради снега, солнца и фантастического воздуха.

Кстати, как думаете, сколько лет может быть инструктору по горным лыжам? Шоте Элисашвили из Гудаури 74 года. Он бодр, строен, красив и влюблен в свою работу. По его словам, есть три главные причины, по которым горнолыжный спорт так популярен и полезен: первая - это чистый воздух, вторая - красивая природа, а третья - танец, который ты исполняешь, спускаясь по трассе.

Приезжайте в Гудаури. И «танцуйте» с ошеломляющим видом на горы!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

6. Увидеть лето в январе

Пока в Гудаури лежат метровые сугробы, в курортном городке Батуми - настоящее лето. Свернешь на маленькую улочку, и в глаза ударит солнце, запахнет цветами, а в расстегнутом демисезонном пальто станет жарковато. Пройдешься по зеленому парку и окажешься у моря, где шапку тут же сдует теплый бриз. Сюда стоит приехать хотя бы ради того, чтобы в январе пообедать на террасе с видом на набережную, ведь солнечная терапия петербуржцам просто необходима.

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА

Тбилиси

Такси до центра обойдется в среднем в 500 рублей. Бомбилы около воздушной гавани просят больше - от 1000, поэтому заказывать лучше через Интернет. В аэропорту как раз есть бесплатный Wi-Fi.

Также можно воспользоваться туристическим трансфером: в этом случае экскурсия начнется прямо по дороге. Кроме того, вам тут же помогут решить, где лучше поесть и куда сходить вечером.

Если хотите сэкономить, прыгайте в 37-й автобус. 12 рублей - и вы на площади Свободы.

Батуми

Такси здесь вас точно не разорит: 250 рублей до центра курортного города. Автобус, как и в Тбилиси, стоит всего 12 рублей.

Декабрь. А в Батуми – солнце, зелень, тепло… и вот такие необычные фонтаны.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

7. Попробовать настоящие хинкали

Каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал блюдо, которое изобрели в маленьком селе Пасанаури: ароматные, сочные, никогда не надоедающие хинкали. Считается, что самые вкусные можно отведать именно здесь. То ли в продуктах дело, то ли в тех «приправах», что любое, даже самое простое угощение в Грузии превращают в пищу богов: чистейший воздух, сияние белого снега у горных рек, прекрасные люди с открытыми сердцами за одним столом…

Вернувшись из Грузии – не заказывайте хинкали хотя бы полгода! …Иначе сразу поймете, что здесь их готовят совсем не так.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

8. Выпить вина на его родине

В Грузии отказаться от дегустации куда труднее, чем найти, где попробовать хорошее вино.

А углубиться в историю главного грузинского напитка можно, например, на домашней винодельне в деревне Велисцихе, неподалеку от Тбилиси (и да, здесь тоже наливают). Несколько лет назад хозяйка одной из здешних усадеб раскопала на своем участке погреб XVI века. Его очистили и достроили домик с винодельней. Теперь под полом, в старинных пятитонных кувшинах квеври, томится капризная ягода, прежде чем попасть на тост. Производство вина здесь - от лозы до бутылки - аутентичное: все как в старину. Кстати, а вы знали, что практически в каждом вине в Кахетии есть «краситель»? Именно так переводится с грузинского «саперави» - название популярного сорта винограда, который добавляют практически во все виды вина для вкуса и аромата.

ЦЕНА ВОПРОСА

Хинкали — 25 рублей

Дегустация четырех вин — 200 рублей

Канатная дорога в Гудаури — 250 рублей

Поездка на тбилисском метро — 12,5 рублей

Чурчхела — от 50 рублей

Квеври – знаменитые глиняные сосуды, вкопанные в землю, в которых созревает вино. Снаружи – только «горлышки» и крышки.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

9. Услышать Грузию

Все ценят грузинскую песню. Но где ее искать в самой Грузии? Дергать за пальто местных и просить напеть «Сулико» рука не поднимается, но и слушать задушевные мелодии в огромном концертном зале тоже не дело. К счастью, в Тбилиси есть проект, участники которого споют не просто для вас, а вместе с вами.

Проект Sounds of Georgia - это формат камерных, почти домашних музыкальных вечеров, в которых участвуют как профессионалы, так и начинающие исполнители. Следить за расписанием концертов лучше на страничке проекта в Фейсбуке. Выступления проходят в довольно необычных местах: на террасах с видом на город, в старых тбилисских двориках или в винных погребках. И почти на каждом концерте зрителей чем-то угощают.

Следить за расписанием концертов лучше на страничке проекта в Фейсбуке.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

10. Затусить на «Фабрике»

Это Мекка тбилисской молодежи. В стенах бывшего текстильного производства обосновались дизайнеры, крафтовые пивовары, художники и музыканты. Здесь проходят выставки, концерты и модные показы. Да чего уж там: сами стены завода - уже целая экспозиция. Все они покрыты граффити разных стилей: вот тут явный последователь Бэнкси, с другой стороны - поклонник Покраса Лампаса и каллиграфии.

Арт-пространство «Фабрика» - Мекка тбилисской молодежи.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

НА ЗАМЕТКУ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

Очень важно не забыть взять с собой аптечку. Многие препараты из тех, что мы привыкли покупать в российских аптеках, в других странах продаются только по рецепту или не продаются вовсе. Если планируете активный отдых, не лишним будет запастись бинтами и антисептиками - пусть будут под рукой! А грузинская кухня? Слов нет, как это вкусно, но кто заранее предскажет, как на нее отреагирует «воспитанный» петербургским фастфудом желудок? Решено, кладем в аптечку препараты от расстройства желудка. Нельзя не брать в расчет и сезонный фактор: к сожалению, простуды случаются даже в благоприятном грузинском климате.

На случай гриппа или ОРВИ в аптечке у участников нашего проекта был Циклоферон (таблетки). Циклоферон способствует сокращению периода болезни, снижению риска развития осложнений и укреплению противовирусного иммунитета. Циклоферон разрешен к применению для взрослых и детей с четырех лет. Благодаря своим свойствам Циклоферон может быть универсальной рекомендацией для аптечки в дорогу, даже если вы отправляетесь путешествовать всей семьей.

С КЕМ ЛЕТЕТЬ

Генеральный партнер проекта «Туризм по-родственному» - авиакомпания «Уральские авиалинии»: 25 лет вместе с вами! «Уральские авиалинии» - это более двухсот направлений полетов по всему миру: от Барселоны до Японии. Полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга компания начала летом 2015-го. Уже через год был открыт рейс в Батуми.

«Уральские авиалинии» - многократный обладатель премий «Крылья России», «Лидер безопасности». Кроме того, компания дважды становилась лауреатом премии аэропорта Санкт-Петербурга за наиболее динамичное развитие маршрутной сети: в расписании Пулково более 25 регулярных и чартерных рейсов «Уральских авиалиний».

Сайт: www.uralairlines.ru.

Полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга компания начала летом 2015-го.Фото: Степан СТЕПАНОВ

КТО ПОМОЖЕТ УЗНАТЬ ГРУЗИЮ

Выражаем искреннюю благодарность компании Tbilistory за гостеприимство и помощь в открытии Грузии. Гиды компании Tbilistory специализируются на радушном приеме каждого гостя страны. И для каждого готовы придумать индивидуальную программу - с пешеходными экскурсиями по Тбилиси, выездами на природу, поездками в разные регионы Грузии. Tbilistory поможет вам увидеть не только самые популярные достопримечательности Грузии, но и «секретные места», доступные не каждому туристу.

Сайт: tbilistory.ru. Также связаться с компанией можно во всех социальных сетях.