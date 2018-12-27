2018-12-27T15:57:00+03:00
Происшествия

ЧП в Петербурге: Маршрутка с пассажирами врезалась в поезд, есть пострадавшие

Авария произошла на переезде [фото, видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Поезд протаранил маршрутку в КудровоПоезд протаранил маршрутку в КудровоФото: СОЦСЕТИ
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Маршрутка полная пассажиров и поезд столкнулись на железнодорожных путях в петербургском Кудрово днем 27 декабря. По некоторым данным, состав протаранил автомобиль. Известно о пятерых пострадавших, среди которы маленький ребенок. Кроме того, сейчас въезд и выезд из города по проспекту Солидарности полностью перекрыт.

- Около 14:30 27 декабря на Кудровском переезде во Всеволожском районе Ленобласти локомотив столкнулся с маршрутным такси, которое пыталось переехать на красный свет светофора через пути, - рассказала пресс-служба УГИБДД Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Судя по фото и видео, которые появились в социальных сетях, поезд на самом мог протаранить маршрутку, как как автомобиль помят не только с переди, но и побокам.

- Когда водитель 491-й маршрутки ехал через переезд, уже во всю горел красный свет и звуковой сигнал предупреждал о приближении поезда, - сообщили очевидцы ДТП в Кудрово. – И машинист уже сам гудел.

Пассажирскую маршруту сжало после столкновения с поездом Фото: СОЦСЕТИ

Пассажирскую маршруту сжало после столкновения с поездомФото: СОЦСЕТИ

Водитель пассажирского автобуса пытался проскочить перед поездом на свой страх и риск. К тому же на переезде, с той стороны, где случилась авария, нет шлагбаума, который смог бы остановить невнимательного автомобилиста. После удара маршрутку сильно помяло, у нее выбило стекла и практически отлетела боковая пассажирская дверь.

Маршрутка с пассажирами столкнулась с тепловозом в Петербурге: есть пострадавшие.

Очевидцы рассказывают, что прибывшие на место ДТП сотрудники «скорой» оказывают медицинскую помощь 3-летнему ребенку, подростку и трем женщинам, которые получили различные травмы во время столкновения их маршрутки с поездом. По официальным данным, пострадали только четыре человека, причем вред здоровью оценивается как легкий.

ДТП в Петербурге на железнодорожном переезде пострадало пять человек Фото: СОЦСЕТИ

ДТП в Петербурге на железнодорожном переезде пострадало пять человекФото: СОЦСЕТИ

Пока что в месте аварии образуется транспортный коллапс, автомобилисты не могут проехать через железнодорожный переезд и вынуждены искать новые маршруты. Причину ДТП установят инспекторы дорожной полиции.

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