Триллионы на вино решил пустить Выборгский судостроительный завод, судя по сайту госзакупок. Днем 26 декабря предприятие объявило тендер под названием «вапав». На него завод был готов потратить более 66 триллионов рублей. По классификатору продукции «вапав» – это «руда железная сырая», по виду экономической деятельности – «производство вина из винограда».

Поставить таких «вапавов» нужно «1 бит». Единственный документ, приложенный к тендеру, – заготовка типового документа.

На большую сумму тендер не объявляли еще ни разу. Фото: Скриншот

Подрядчик должен подвезти товар по адресу «gggggggggg». Желающим поучаствовать в конкурсе следует подать заявки полмесяца назад до полудня по электронной почте «oроорро@vgf.ru», подробности можно получить по телефону: + 9 (99) 999-99-99. Подводить итоги конкурса будут по адресу «fffffffffffff» в порядке «cccccccc» аккурат под Новый год, 30 декабря.

– Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций, – поясняется в закупке.

Собственно, мы так и поняли. Уже через три часа странную закупку отменили. Документ об отмене содержит два слова: «Процедура тестовая».

«Вапав» – это и железная руда, и вино из винограда. Фото: Скриншот

Выборгский судостроительный завод поставил рекорд: на большую сумму, чем 66 триллионов, тендер не объявляли еще ни разу. Да и на триллион-то закупались лишь однажды. В июне молодежный центр из Забайкалья попросил вывезти их сточные воды за 1,066 триллиона рублей. Правда, в тот же день передумал.