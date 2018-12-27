Приемная мать мальчика, родившегося в метро Петербурга, не будет говорить ему об усыновлении

Все трудности для малыша, родившегося в метро Петербурга в сентябре 2018 года, остались позади. Спустя три месяца мальчик обрел любящую семью.

Младенец за последнее время стал самым известным ребенком в городе. Еще бы! Малыш появился на свет в экстремальных условиях. Тут тебе никаких акушеров и стерильных приборов. Вместо врача роды приняла... уборщица метрополитена. Повезло, что женщина раньше работала в больнице, поэтому мальчик родился крепеньким и здоровым.

Другая бы мать гордилась своим малышом, ведь младенец с первых минут своей жизни доказал, что ему все трудности по плечу! Чего не скажешь о его биологической родительнице. После того, как женщина отлежалась в больнице и пришла в себя после родов, она написать отказ от сына.

Новости об этом разлетелись по всей России, и желающих усыновить мальчишку было предостаточно. Но отбор будущих мамы и папы для "метроребенка" был жесточайший, поэтому на это ушло пару месяцев. И вот оно, новогоднее чудо: 2019-й год мальчик будет праздновать в семье!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/676189" frameborder="0"></iframe> Сирота из метро.У этого малыша сразу все пошло не так: родился в подземке, вместо акушерки — уборщица. А вместо мамы теперь медсестра из дома малютки. Таких называют "отказник"

- Можем лишь сказать, что родители мальчика из Петербурга и у них уже есть ребенок, - пояснили "КП-Петербург" в аппарате уполномоченного по правам ребенка Санкт-Петербурга. - Пара начала процедуру тайного усыновления, поэтому разглашать их данные мы не имеем права. В будущем они не хотят говорить сыну, что он приемный. Возможно, расскажут, что он родился в метро, но то, что родная мать от него отказалась, будут скрывать.

Сейчас у мальчика все хорошо. Он здоров и находится дома с мамой и папой.

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