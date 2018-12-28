Экс-футболист Кержаков обвинил жену Милану в подготовке заказного убийства

В семье Кержаковых предновогодним настроением и не пахнет. Супруги, которые находятся в стадии развода, чуть ли не каждую неделю делают скандальные заявления, обвиняя друг друга во всех смертных грехах. Началось все с того, что экс-футболист забрал у Миланы годовалого сына Артемия, а ее отправил лечиться в Тайланд от наркозависимости. Когда Милана Тюльпанова в агусте вернулась в Россию, Кержаков сына ей не вернул, мотивировав это тем, что ей еще нужно адаптироваться к нормальной жизни. В итоге семейный разборки с кухни и Instagram перетекли в зал суда. За минувший месяц состоялось уже три заседания по громкому делу, на одном из них Милане выдано постановление, что она может забрать сына. На время разбирательств.

Долгожданное воссоединение ребенка и мамы, которую мальчик за последний год видет пару-тройку раз, произошло 24 декабря. На самом деле все это было похоже на спецоперацию: Милана ворвалась к Александру в дом, схватила мальчика, который был в майке и шортах, и побежала с ним на мороз. Кержаков не припятствовал.

Первая жена Кержакова Екатерина.Фото: Олег ЗОЛОТО

И, казалось бы, живи дальше и радуйся - ведь то, чего ты так добивался, произошло! Но куда там! Милана словно не может без скандалов. Сегодня женщина опубликовала шокирующий пост у себя на страничке в Instagram, где обвинила мужа в том, что он планировал... ее убийство!

- Хочу обратиться к общественности с просьбой вернуться к делу Кати Сафроновой (предыдущая жена Кержакова, - примеч. Авт.) и ее маленького сына Игоря, - начала Милана. - В Катином деле все было поставлено так, что ей просто не оставили выбора. По поводу вопросов ко мне о встречах сына с отцом: двуличию Александра нет предела - 27 декабря он писал мне о восстановлении человеческих отношений между нами во имя ребенка, а 26 декабря, как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно, без фактов, но от души. Пользуясь случаем: Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь, хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком, никто не покушается на твою драгоценную жизнь.

milana_tulpanova Хочу обратиться к общественности с просьбой вернуться к делу Кати Сафроновой и ее маленького сына Игоря.Я очень надеюсь,что ее ситуация в ближайшем будущем изменится! В Катином деле все было поставлено так, что ей просто не оставили выбора. Спасибо всем неравнодушным! Вместе мы сильнее! По поводу вопросов ко мне о встречах сына с отцом: двуличию Александра нет предела - 27го декабря он писал мне о восстановлении человеческих отношений между нами во имя ребёнка,а 26го ,как оказалось,написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно,без фактов,но от души))) Пользуясь случаем: Саша , не волнуйся , живи спокойно, не оглядываясь , хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребёнком,никто не покушается на твою драгоценную жизнь

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