Тает лед: Как Петербург справляется с обильными снегопадами

В последние дни Петербург накрыло толстым слоем снега, пешеходы начали протаптывать тропинки через сугробы, перемещаясь «гуськом», а автомобилисты встали в длинные пробки. Ежедневно с улиц города грузовики вывозят кубометры осадков на специальные снегоплавильные и снегоприемные пункты. Один из таких «Комсомольская правда – Петербург» решила проинспектировать.

- Всего с начала зимнего сезона «снежные» пункты приняли и утилизировали уже более 170,5 тысяч кубометров снега. После снегопада 25 и 26 декабря было вывезено 18 тысяч кубометров осадков, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Снегоплавильный пункт в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

Зимой в Петербурге работаю одиннадцать снегоплавильных и семь снегоприемных пунктов. Все они расположены в разных районах города. Снегоплавильный пункт отличается тем, что на нем осадки утилизируют с помощью сточных вод. Проще говоря, снег сбрасывают в специальные резервуары, где проходит теплая вода, которая и топит «лед». Потом эта растаявшая смесь фильтруется на очистных сооружениях «Водоканала».

Что касается снегоприемных пунктов, то там все происходит намного проще и дольше. Снег, который туда привозят просто складируют до наступления весны, а там уж когда потеплеет, он сам превратится постепенно в водичку.

Снегоплавильный пункт в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

В среднем за сутки все вместе пункты принимают около 100 тысяч кубометров снега. Это больше чем 6,5 тысяч автомобилей. А следят за плавкой такой массы снега следят всего 3-4 сотрудника.

Полный грузовик на площадке медленно проезжает под специальным сканером, который высчитывает объем снега в кузове. Эти данные заносятся в программу и именно таким образом ведется учет вывезенного снега с улиц нашего города.

Грузовик проезжает под сканером, чтобы высчитать объем снега в кузовеФото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы растопить снег из кузова одного самосвала требуется примерно три минуты. Когда на площадке выстраивается очередь из грузовиков, то чтобы не забить сброс и сильно не понизить температуру в плавильне, то снег начинают складировать на землю. А когда темп подъезда грузовиков спадает, то уже экскаватор начинает сбрасывать снег в плавильню. Все пункты работают круглосуточно, без перерывов и пересменок. Так будет продолжаться до весны, когда пункты закроют на профилактику.

Ежедневно пункты в Петербурге принимают не менее 100 тысяч кубометров снегаФото: Артем КИЛЬКИН

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