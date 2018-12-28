За оригинальными новогодними подарками - в Erarta Home

Магазины Erarta Home спешат на помощь в выборе новогодних подарков для ваших родных и коллег. Здесь вы найдете эксклюзивные скульптуры из фарфора, керамики и бронзы, которые станут прекрасным статусным подарком для бизнес-партнеров. Для друзей можно выбрать функциональные и стильные предметы интерьера, а для коллег и членов семьи - авторские украшения и обаятельные сувениры.

В Erarta Home также позаботились о вашей новогодней елке и собрали множество необычных украшений, в том числе с символом 2019 года — милой свинкой.