2018-12-30T16:47:08+03:00
Телевизор

Звезды ТНТ поздравят пользователей «ВКонтакте» с Новым 2019 годом

Узнай, что пожелает тебе самая завидная невеста страны Ольга Бузова
Степан СТЕПАНОВ
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Ольга Бузова.Ольга Бузова.Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ
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31 декабря на носу, а новогоднего настроения все нет? Давно мечтали получить на праздники нечто особенное? Телеканал ТНТ осчастливит каждого пользователя «ВКонтакте» и даст возможность послушать самые искренние, смешные и добрые пожелания от звезд телеканала - Ольги Бузовой, Яны Трояновой, Екатерины Варнавы, Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова, Нурлана Сабурова и многих других.

С 28 декабря по 3 января пиши в личные сообщения группы «Телеканал ТНТ», дождись ответа бота и укажи, чье поздравление тебе хочется получить. В течение десяти минут принимай видеовызов от ТНТ в приложении VK - только не забудь обновить его до самой последней версии.

Узнай, что пожелает тебе самая завидная невеста страны Ольга Бузова, не пропусти полезный совет от Яны Трояновой и почувствуй настоящую новогоднюю атмосферу в компании группы USB!

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