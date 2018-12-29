Звезды ТНТ поздравят пользователей «ВКонтакте» с Новым 2019 годом

31 декабря на носу, а новогоднего настроения все нет? Давно мечтали получить на праздники нечто особенное? Телеканал ТНТ осчастливит каждого пользователя «ВКонтакте» и даст возможность послушать самые искренние, смешные и добрые пожелания от звезд телеканала - Ольги Бузовой, Яны Трояновой, Екатерины Варнавы, Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова, Нурлана Сабурова и многих других.

С 28 декабря по 3 января пиши в личные сообщения группы «Телеканал ТНТ», дождись ответа бота и укажи, чье поздравление тебе хочется получить. В течение десяти минут принимай видеовызов от ТНТ в приложении VK - только не забудь обновить его до самой последней версии.

Узнай, что пожелает тебе самая завидная невеста страны Ольга Бузова, не пропусти полезный совет от Яны Трояновой и почувствуй настоящую новогоднюю атмосферу в компании группы USB!