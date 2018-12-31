2018-12-31T10:48:23+03:00
Происшествия

ДТП на Невском: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии в Петербурге

Накануне «Мерседес» влетел в толпу пешеходов в центре Северной столицы. Шесть человек госпитализированы
Лилия КОЗЛОВА
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП на НевскомБастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП на НевскомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресный предновогодний вечер 30 декабря около Аничкова моста в Петербурге произошла страшная массовая авария. Столкнулись «Субару Форестер» и «Мерседес», а после удара вторую иномарку вынесло на тротуар. В это время по Невскому проспекту прогуливались сотни людей. Люди оказались под колесами автомобиля. Пострадали шесть человек. После этого страшного происшествия председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

- По предварительным данным, шестеро человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были направлены в медицинские учреждения. Среди потерпевших - двое несовершеннолетних. Александр Бастрыкин поручил сотрудникам следственного комитета Петербурга незамедлительно возбудить по данному факту уголовное дело. Следователям предстоит установить причины и условия происшествия, а также выяснить обстоятельства, которые привели к таким последствиям, - говорится в официальном сообщении СК России.

Из шестерых пострадавших на Невском проспекте, как рассказывали очевидцы, был один подросток. На вид 11-13 лет. У кого-то оказались переломы после наезда автомобиля, кто-то потерял крови. В сети было опубликовано видео в места происшествия. Сама машина сильно не пострадала. Отмечается, что вроде изначальный виновник ДТП «Субару», который «влетел» в «Мерседес», стоящий перед зеброй.

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