«Год больших переоценок»: Собчак встретит Новый год без мужа

Последнее время очень много слухов о том, что семейная жизнь телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана трещит по швам. То речь идет об изменах жены, то при этом супруги появляются на светских раутах. И Собчак виртуозно все оставила в интриге, так и не разъяснив толком подписчикам, кого она собирается любить в будущем, 2019 году.

- Для меня этот год стал переломным. Год больших изменений и переоценок, - написала «светская львица» в «Инстаграм». – Год глобальных переходов, мост от прошлого к будущему».

Ксения поблагодарила всех, кто ее поддерживал на протяжении предвыборной компании, когда она была в «чудовищном напряжении», и других «ураганов». Вместе с постом она опубликовала фотографию в темном платье, а в руках у нее большой зеленый елочный шар.

Инстаграм: Ксения СобчакФото: СОЦСЕТИ

Всю интригу касательно личной жизни Собчак оставила на сладкое. В конце сообщения она написала: «Я счастлива и любима. И готова встречать 2019 с покерфейсом». Кем именно она любима – телеведущая уточнять не стала. Однако не так давно Ксения сняла обручальное кольцо с пальца.

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