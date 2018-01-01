Обратная сторона праздника: в новогоднюю ночь петербуржцы тушили пожары и искали сбежавших животных

ОДИН ЗА ДРУГИМ

2019-й не у всех начался празднично. Скорее даже наоборот. Несмотря на правила противопожарной безопасности, которые в последние дни перед каникулами без устали озвучивали сотрудники МЧС, новогодняя ночь не обошлась без серьезных пожаров в квартирах.

Началось все еще за несколько часов до праздника. В 17:37 пожарных вызвали на улицу Пограничника Гарькавого. Горела квартира в доме № 16 корпус 2. Людей пришлось эвакуировать.

- В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров горела обстановка на площади 5 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. - В 18:50 пожар ликвидирован.

В соцсетях сразу появились версии события: от поджога до загоревшейся гирлянды. А огнеборцы уже спешили на другой вызов. На этот раз в Адмиралтейском районе города, на улице Егорова, 28.

- Горела обстановка в одной из комнат трехкомнатной коммунальной квартиры, - уточнили пожарные. Вызов поступил в 19.05, в 20.10 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших уточняются.

Долго отдыхать не пришлось. За полчаса до полуночи еще один пожар - на проспекте Энгельса, 126 корпус 1. Загорелась квартира на четвертом этаже многоэтажки. Соседи говорят: чувствовали запах паленой резины, будто горела пиротехника или проводка. По предварительным данным пострадал владелец квартиры.

- Это что, огненный флешмоб? Провожаем год огненной собаки? - мрачно шутили горожане.

Следующий вызов поступил практически сразу после боя курантов. Теперь уже Выборгский район, Есенина, 36 корпус 1.

- В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 12 кв.метров горела обстановка на площади 3 квадратных метра, - говорят в ГУ МЧС по Петербургу. - В 01:24 пожар ликвидирован.

Очевидцы пожара уже предположили, что виной всему стала петарда. Из-за поднявшегося на улице ветра она могла залететь на балкон.

Пожар на улице Есенина Фото: ДТП и ЧП (Вконтакте)

О такой же ситуации говорят и в случае возгорания на Ленинском проспекте, 78 корпус 1. Здесь пожар начался в начале второго ночи. О нем рассказали в группе "ДТП и ЧП" местные жители.

В комментариях многие отмечали: так, как сейчас запускают пиротехнику, ожидать можно всего, чего угодно. Несмотря на официально выделенные площадки и рекомендации МЧС, люди не отходят далеко от жилых домов. И в густонаселенных комплексах это становится серьезной проблемой. А некоторые и вовсе запускают петарды прямо с балкона.

Буквально пару минут назад из окна наблюдал, как перед самыми окнами взрывались фаера. Все летело в сторону дома. К счастью, ничего не долетело...Несколько лет назад залетело соседу на балкон. Хорошо они были дома... - написал Петр Крупников.

Пожар на Ленинском проспекте Фото: ДТП и ЧП (Вконтакте)

По словам очевидцев, потушили пожар достаточно быстро. Но вторая пожарная машина не смогла проехать во дворы из-за припаркованных машин.

КСТАТИ

Расстройств минувшей ночью хватало и владельцам животных. Известно, что они крайне тяжело реагируют на громкие звуки, взрывы петард и фейерверков. Даже, находясь дома, они испытывают стресс. Что уж говорить об улице.

- Пожалуйста, не берите с собой на прогулку в новогоднюю ночь питомцев, - из года в год просят горожан зоозащитники.

Но животное ведь все равно надо выгулять. Пусть не в полночь, а в восемь часов вечера, салюты в праздники запускают почти круглосуточно. В итоге люди начинают искать любимцев, которые от страха срываются с поводка и убегают. В соцсетях минувшей ночью уже появились объявления с просьбой помочь найти питомцев.