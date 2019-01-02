2019-01-02T12:02:51+03:00
Спорт

Тренер "Зенита" Сергей Семак, наконец, завел свою страничку в "Инстаграме"

И успел выложить пару фото и несколько видео в "сторис" [фото]
Елена МОЛОДКИНА
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Главный тренер "Зенита" теперь в "Инстаграме"Главный тренер "Зенита" теперь в "Инстаграме"Фото: Александр ГЛУЗ
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Жена главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака - активная блогерша. Анна практически каждый день постит в своем "Инстаграме" собственные мысли на всевозможные темы и фотографии своей большой семьи. Сам же Сергей Семак находился в стороне от такого рода публичности и даже упрекал супругу, что она слишком откровенна с подписчиками.

Но в Новом году все должно быть по-новому, и Сергей Богданович присоединился к большой "Инста"-семье - наставник "сине-бело-голубых" завел собственную страничку в "Инстаграме".

sergey_bogdanovich_semaksergey_bogdanovich_semak
Сергей и Анна Семак
537 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

Свою первую фотографию он опубликовал ранним утром 2 января. На снимке - Сергей и Анна. Подписывать фото тренер не стал.

"Добро пожаловать, Сергей Богданович", "Заждались уже!", - пишут комментаторы в аккаунте Семака.

И спустя еще пару часов Сергей опубликовал еще одну фотографию. На этот раз в кадре - вся семья. А она у нашего тренера огромная! Напомним, Сергей и Анна воспитывают семерых детей. И все вместе сейчас отдыхают в теплых краях.

sergey_bogdanovich_semaksergey_bogdanovich_semak
Большая семья
483 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram

"Понеслась! Фото от Сергея Богдановича точно будут живыми", - снова комментируют подписчики.

И правда, на одних одних только фотографиях Семак не остановился. И уже опубликовал несколько видео в "сторис" - завтрак своей большой семьи, в которой каждый второй - веган.

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