В Ленобласти мужчина погиб от попадания в него фейерверка

Празднование Нового года для 30-летнего жителя Петербурга Никиты закончилось трагедией. Мужчина поехал отдыхать в поселок Бугры вместе со своей подругой. Пара решила запустить мощный салют "Фестивальный шар". Но с фейерверком что-то пошло не так. Залпов не было. Поэтому Никита решил проверить, не потухла ли пиротехника. В этот момент и раздался хлопок.

- Залп, судя по всему, попал Никите в лицо, - расскзаывают знакомые Никиты. - Как я слышал, от этого он получил тяжелые травмы. Спасти его не удалось.

На место происшествия сразу же выехали следовали и полиция. Сейчас силовики выясняют причины ЧП.

Мужчина хотел посмотреть - не потухла ли пиротехникаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

От полученных травм Никита скончался на месте. К слову, подруга Никиты не пострадала. Девушка стояла далеко от салюта и кричала другу, чтобы он отошел подальше. Сейчас тело мужчины направили на судемедэкспертизу.- Мужчина нарушил элементарные правила техники безопасности при использовании пиротехники, - поясняют в СУ СКР по Ленобласти. - ЧП произошло при запуске петарды большой мощности из предназначенной для этого трубы для фейерверков (длина 60 сантиметров и диаметр 25 сантиметров). Труба была установлена вертикально. После того, как мужчина поджог фитиль петарды, он наклонился над ней. Ему казалось, что петарда долго не стартовала.

- Мы еще раз напоминает о соблюдении правил безопасности в зимний период, в том числе при использовании пиротехнических изделий! - призывают следователи. - Соблюдайте рекомендации по запуску фейерверочных изделий, это поможет сохранить здоровье, а порой, и жизнь!