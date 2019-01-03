2019-01-03T20:30:42+03:00
Происшествия

В Петербурге школьница выжила после падения с 9 этажа

Девушка приземлилась в сугроб
Роман ЛЯЛИН
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Девушку госпитализировали в больницуДевушку госпитализировали в больницуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Санкт-Петербурге празднование Нового года обернулось для 16-летней девушки вторым днем рождения. Школьница была дома вместе с родителями, когда по неизвестным причинам выпала из окна 9 этажа. К счастью, девушка упала на сугроб, который смягчил приземление. Поэтому тяжелых травм школьнице удалось избежать.

- Девушка упала на крышу второго подъезда, - рассказывают жители дома. - Там был сугроб. Зрелище было не из приятных. Но, к счастью, школьница выжила. Это было понятно по тому, что ее снимали очень аккуратно. Было видно, что она без сознания. Но все обошлось без тяжелых последствий.

По информации "КП-Петербург", девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную ранну теменной области. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Девушка учится в 9 классе. Семья считается благополучной, на учете не состоит.

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