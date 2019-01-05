Полиция Петербурга начала проверку после сообщения о массовой драке в метро

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после появившейся в соцсетях и городских СМИ информации о массовой драке, произошедшей 4 января на станции метро «Обводный канал». Сначала стало известно, что около 18:00 вестибюль закрыли на вход и выход. Причиной оказался перцовый газ, который кто-то распылил из баллончика прямо на перроне. Тогда же появились сообщения, что в инциденте могут быть замешаны подростки.

- Да это идиоты малолетние разборки устроили. Подростки скинхедовского вида баллончиками друг в друга попрыскали, а потом все скопом уехали в сторону Купчино, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Всего, по словам пассажиров петербургского метро, в потасовке участвовали около 20 человек из двух групп, каждая из которых «поливала» оппонентов из баллончика с газом. Впрочем, никакого массового побоища впоследствии не произошло. Подростки разом сели в подошедший состав и скрылись с места происшествия.

Покинуть платформу поспешили и пассажиры, у которых от газа запершило в горле и начали слезиться глаза. Сразу после случившегося сотрудники безопасности ограничили вход на станцию. Однако через некоторое время работа фиолетовой линии метрополитена была восстановлена.

Горожане в соцсетях сообщают, что немногим позднее один из участников инцидента распылил перцовый газ и на «Пушкинской», однако эта информация также пока официально не подтверждена.

Сейчас правоохранительные органы Северной столицы проводят проверку по факту происшествия.

Напомним, что самым громким ЧП в петербургской подземке стал теракт, произошедший в апреле 2017 года. Тогда от рук террориста погибли 16 человек, включая его самого. Из последних событий наиболее резонансным стал случай с мужчиной, угрожавшим ножом пассажирам. Также в 2018 году запомнилось рождение ребенка прямо в вестибюле станции «Технологический институт» - Новый год малыш встретил уже в приемной семье, и выходка феминисток, поливавших мужчин отбеливателем.

А уже в январе 2019 года на «Сенной» у молодого человека в руках взорвался вейп. Но, по счастью, серьезных травм пассажир не получил и от госпитализации отказался.