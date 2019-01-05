Спасатели напомнили петербуржцам, что делать, если провалился под лед

И в Петербурге, и за городом на водоемах уже давно встал лед. Выходить на него опасно для жизни, это знает каждый ребенок. Однако из года в год повторяются ситуации, когда то смельчаки на прогулке, то рыбаки оказываются во власти водной стихии. В Главном управлении МЧС по Петербургу напомнили о том, что делать, если вы провалились под лед.

Самая важная, хоть и трудная задача, – оставаться спокойным и хладнокровным. Только так справиться с ситуацией будет легче.

– Даже плохо плавающий человек некоторое время может удерживаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. И лишь по мере намокания одежды человек теряет дополнительную плавучесть. Этого времени обычно хватает, чтобы выбраться из полыньи, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Конечно, каждая секунда у провалившегося под лед будет на счету. Поэтому действовать нужно быстро, пока полностью не намокла одежда, не начало замерзать тело и не появились слабость и безразличие – именно это характерно для переохлаждения.

Дышать нужно медленно и глубоко. А руки широко раскинуть в стороны и постараться зацепиться за кромку льда. Дальше нужно повернуться в ту сторону, откуда вы подошли к полынье.

– Лед был достаточно прочным в этом направлении до аварийного участка. Значит, он должен выдержать вас и на обратном пути. У вас нет времени на проверку других маршрутов, – добавили в ГУ МЧС по Петербургу.

Осторожно и без резких движений нужно постараться лечь на край льда, подтянувшись грудью. А затем забросить на него ноги. Далее важно медленно и аккуратно откатиться от кромки и ползти в сторону берега.

ПОМОЧЬ ТОНУЩЕМУ

Если вы оказываете помощь провалившемуся под лед, то важно знать следующее. Ни в коем случае нельзя стоять на краю полыньи толпой. Помогать выбраться тонущему может один, максимум – два человека. Стоит помнить, что 10-15 минут в ледяной воде могут оказаться для человека смертельно опасными.

Чтобы вытащить провалившегося из воды, необходимо что-то длинное и прочное. В идеале – веревка, но если ее нет, то подойдет, например, палка, шарф, ремень.

– При отсутствии всяких средств спасения допустимо нескольким людям лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги, и так, ползком, подвинувшись к полынье, помочь пострадавшему, – рассказывают в МЧС.

Когда человека вытащили из воды, его нужно немедленно согреть: переодеть в сухую одежду и обувь, дать съесть что-то сладкое и заставлять активно двигаться.