2019-01-07T11:43:03+03:00
Общество

В Казанском соборе Петербурга встретили Рождество Христово

Службу совершил митрополит Варсонофий
Елена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
В Петербурге встретили Рождество Христово.В Петербурге встретили Рождество Христово.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Рождество Христово отметили практически во всех православных храмах Санкт-Петербурга. Но центром празднования одного из самых почитаемых праздников христиан стал Казанский собор. В ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборе собралось несколько тысяч верующих, чтобы вместе вознести молитву.

Службу в этот день совершал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Праздник в главном соборе Петербурга должен был встретить и президент Владимир Путин, но в последний момент его планы изменились, и глава государства отправился в Спасо-Преображенский собор. Посетили храм петербургские чиновники. В толпе верующих можно было встретить представителей Смольного, держащих в руках зажженную свечу.

Тысячи верующих пришли в Казанский собор в Рождество. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тысячи верующих пришли в Казанский собор в Рождество.Фото: Артем КИЛЬКИН

Казанский собор в ночь с 6 на 7 января был полон – люди со всех концов Петербурга направились в храм, чтобы почтить память о рождении бога-младенца. Тем не менее, места в храме хватило всем и служба прошла без происшествий.

Праздничную службу совершил митрополит Варсонофий. Фото: Артем КИЛЬКИН

Праздничную службу совершил митрополит Варсонофий.Фото: Артем КИЛЬКИН

Люди со всех концов Петербурга направились в храм, чтобы почтить память о рождении бога-младенца Фото: Артем КИЛЬКИН

Люди со всех концов Петербурга направились в храм, чтобы почтить память о рождении бога-младенцаФото: Артем КИЛЬКИН

Рождество Христово отметили практически во всех православных храмах Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рождество Христово отметили практически во всех православных храмах Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

Рождество Христово отметили в Северной столице Фото: Артем КИЛЬКИН

Рождество Христово отметили в Северной столицеФото: Артем КИЛЬКИН

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лидер "Ночных волков" Хирург: Выручку от байк-елок отдадим в помощь Магнитогорску!
Главный байкер страны Александр Залдастанов в эфире Радио "КП" рассказал, что ждет Киев и Донбасс в Новом году, какое шоу он приготовил в праздники и почему никогда больше не наденет белую рубашку
Новости 24
В Ленобласти едва не залили в каток спящего ежа
Профессора Бориса Аверина похоронят на Старом Петергофском кладбище
«В этом году грустно»: Ольга Бузова печально провела Рождество-2019
Певица Юлия Чичерина «усыновила» петербургского кота
Петербуржцев предупредили о надвигающимся на город снегопаде
СКА обыграл «Йокерит» на финском льду
Путин посетил детский хоспис в Петербурге
На Рубинштейна всю ночь с грохотом счищали трактором наледь с асфальта
С парковки торгового центра угнали авто за четыре миллиона рублей
Фанаты поздравят Кокорина с Рождеством у стадиона на Крестовском
На Планерной произошла массовая авария, в одном из автомобилей были дети
В Рождество в Петербурге будет снежно и тепло
На Московском проспекте «Нива» сбила на переходе мужчину
Ссора на Невском проспекте закончилась поножовщиной
В рождественскую ночь петербуржцев будут возить метро, автобусы и троллейбусы
Молодая пара упала с балкона высотки на Варшавской и погибла
Путин встретит Рождество в Петербурге
Коммунальщики закрасили новогоднее граффити в Петербурге
Автобус с туристами из Петербурга застрял на границе с Белоруссией
По Приморскому району Петербурга гуляет лисица
В Петербурге пройдет «Мопсоелка» в стиле «Великого Гэтсби»
На севере Петербурга полтора часа тушили бараки
В честь балерины Габриэлы Комлевой в Мариинке исполнят «Спящую красавицу»
В Петербурге эвакуировали торговый комплекс «Китай город»
В Петербурге нашли четыре снаряда для ручного гранатомета
Ночью в Петербурге похолодает до минус 10 градусов
В «Дикси» на улице Седова в Петербурге умер пенсионер
В Петербурге 500 человек оказались в больницах с отравлениями