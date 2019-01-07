В Казанском соборе Петербурга встретили Рождество Христово

Рождество Христово отметили практически во всех православных храмах Санкт-Петербурга. Но центром празднования одного из самых почитаемых праздников христиан стал Казанский собор. В ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборе собралось несколько тысяч верующих, чтобы вместе вознести молитву.

Службу в этот день совершал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Праздник в главном соборе Петербурга должен был встретить и президент Владимир Путин, но в последний момент его планы изменились, и глава государства отправился в Спасо-Преображенский собор. Посетили храм петербургские чиновники. В толпе верующих можно было встретить представителей Смольного, держащих в руках зажженную свечу.

Тысячи верующих пришли в Казанский собор в Рождество.Фото: Артем КИЛЬКИН

Казанский собор в ночь с 6 на 7 января был полон – люди со всех концов Петербурга направились в храм, чтобы почтить память о рождении бога-младенца. Тем не менее, места в храме хватило всем и служба прошла без происшествий.

Праздничную службу совершил митрополит Варсонофий.Фото: Артем КИЛЬКИН

Люди со всех концов Петербурга направились в храм, чтобы почтить память о рождении бога-младенцаФото: Артем КИЛЬКИН

Рождество Христово отметили практически во всех православных храмах Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН