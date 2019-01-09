2019-01-09T14:50:38+03:00
Общество

В Петербурге открылись 11 пунктов приема елок

После праздника новогодние красавицы обретут вторую «жизнь» в реабилитационном центре для диких животных
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы смогут сдать елки на переработку в 11 пунктов приемаПетербуржцы смогут сдать елки на переработку в 11 пунктов приемаФото: Юрий ЮРКО
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Новогодние праздники уже отгремели, впереди остался только Старый Новый год, зимние каникулы закончились и начались трудовые будни. Постепенно жители Петербурга снимают украшения с елок и выносят их из квартир. Однако забивать деревьями мусорные баки не стоит, лучшее решение – подарить хвойной красавице вторую жизнь, сдав ее в специальный пункт приема. Отдать елочку на переработку можно в 11-ти точках в Калининском, Красногвардейском и Красносельском районах Петербурга.

- В предыдущие годы организацией акции по сбору елок занималось экологическое движение «Мусора.Больше.Нет». В 2019-м году активисты поменяли формат, так как не справляются с приемом деревьев волонтерскими силами. Поэтому пункты созданы при помощи управляющих компаний и районных администраций, - рассказали организаторы акции.

Сдать елку можно уже сейчас. До 15 января оставить ее можно на пунктах около площадок для сбора отходов по адресам:

Гражданский проспект, 104, корпус 1

Лужская улица, 4, корпус 1

Проспект Просвещения, 84, корпус 1

Улица Черкасова, 2

Гражданский проспект, 129, корпус 2

С 18 по 20 января с 9:00 до 20:00 сдать хвойные можно на точках:

Заневский проспект, 15 «А»

Ленская улица, 8, корп. 2

Проспект Энергетиков, 50

20 января с 14:00 до 17:00 на точках:

Брантовская дорога, 3 (парковка ТРЦ «Охта Молл»)

Угол проспекта Косыгина и Индустриального проспекта

20 января с 12:00 до 14:00:

Петергофское шоссе, 27л, у оранжереи

Все собранные деревья передробят и отправят в реабилитационный центр для диких животных «Велес» на подстилку, некоторые пойдут в садоводства. Очень важно, что все елки должны быть чистые без мишуры и других праздничных украшений.

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