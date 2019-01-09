Запись в школы Санкт-Петербурга в 2019 году откроют с 20 января

59 тысяч маленьких петербуржцев сядут за парты 1 сентября 2019 года. Некоторые из них уже зачислены в городские школы – их родители подавали заявления в рамках первого – «льготного» - этапа в середине декабря. Второй – основной этап стартует в Петербурге с 20 января. Процедура, отточенная в последние годы до автоматизма, не изменится. «Комсомолка» напоминает мамам и папам детей, как в 2019 году будет происходить запись в школы в Петербурге.

Заявления подают через личный кабинет на Госуслугах или через МФЦ

Оба способа равнозначны, заявки попадают в единую электронную базу. Разница в том, что во втором случае вы сможете самостоятельно отслеживать ход своего заявления и ответ вам придет туда же, в личный кабинет. Кстати, черновик заявки вы можете оформить уже сейчас.

Добавим, что подать заявление вы можете абсолютно в любом городском МФЦ, вне зависимости от района проживания или места, где расположена выбранная школа. И еще отметим: продублировать заявку – и через интернет, и через центр, «чтоб уж наверняка» - не получится: система увидит дубликат и отправит отказ на более позднее обращение.

Приоритет – у детей, которые живут рядом со школой

Тех, кто проживает на закрепленной территории – то есть, там, где находится интересующая школа, будут зачислять в первую очередь. Списки «закреплений» есть на сайте комитета по образованию, а также на страничках районных отделов образования Адреса ежегодно корректируют районные администрации, учитывая в первую очередь безопасность ребенка, который должен будет добираться до школы самым простым путем.

«Приписка» подтверждается на этапе подачи документов непосредстсвенно в школы формами №№ 3, 8, 9, выпиской из домовой книги, либо паспортом одного из родителей с отметкой о регистрации. Также считается договор аренды и свидетельство о регистрации государственного права собственности на квартиру.

Время и дата подачи заявления – не имеют значения

Это сделано, чтобы исключить спорные ситуации, когда имеет значение даже скорость интернета. Заявления, поданные любым способом, накапливаются в единой электронной базе в течение тридцати дней – до 20 февраля и рассматриваются единовременно.

- Первые приглашения или отказы должны прийти не раньше этой даты, - подчеркнули в комитете по образованию.

Когда же в школах приступят к анализу заявок, то обращать внимание на дату и уж тем более время подачи заявления, не должны.

В заявлении можно указать три школы

Если за вашим домом закреплена только одна, разрешено вписать еще две ближайшие. В таком случае решение примет специальная комиссия, которая учтет территориальную близость, социальные факторы, семейные обстоятельства.

Если положительный ответ придет из нескольких школ – а такое более, чем вероятно – вам придется выбрать одну и отнести туда документы. После этого из других списков ваше чадо автоматически исключат.

Будет третья волна

На этом этапе школам разрешено набирать учеников со всего города, если остались свободные места. Официально он стартует с 1 июля, но, если все «местные» уже зачислены, набор могут открыть и в мае.

Не приняли – идем в конфликтную комиссию

Каждый отказ должен быть аргументирован. И если что, проверять его будет также конфликтная комиссия. Специалисты решают спорные моменты, исходя из интересов ребенка.

КСТАТИ

С 1 сентября в каждом первом классе должно быть не больше 25 учеников. Об этом в ходе одного из объездов заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Это хорошая новость для родителей и учителей, которые действительно страдают от переполненных классов – 33-34 ученика для современных школ не предел. Есть классы, где сейчас занимается и по 38 ребятишек. Но каким образом поручение будет исполнено, пока неизвестно.