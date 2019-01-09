Марши на Дворцовой: военные музыканты готовятся к параду в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда

27 января - одна из важнейших дат в истории города на Неве. В этот день в 1944 году в Ленинграде прогремел салют из 24-х артиллерийских залпов - в честь полного освобождения городе от фашистской блокады.

Петербуржцы помнят. Помнят и чтут. 27 января 2019 года на Дворцовой площади пройдет парад. посвященный 75-летию снятия блокады. Сразу после каникул военный оркестр Западного военного округа приступил к репетициям торжественного марша.

- В ходе первой тренировки более четырехсот военных музыкантов отработали исполнение Государственного гимна Российской Федерации, военных маршей, выдвижение на площадь в составе подразделений, исполнение маршей при проведении перестроений, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Военные уточнили: в параде планируют задействовать свыше двух с половиной тысяч военнослужащих, а также порядка 80 образцов военной и специальной техники.

- Механизированную колонну возглавит танк Т-34, - говорят в пресс-службе округа. - За ним проследуют новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Напомним, ранее стало известно, что по распоряжению врио губернатора Петербурга Александра Беглова, в число участников парада включили ретротехнику.