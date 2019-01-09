В Эрмитаже объяснили, почему Путин не смог попасть в музей

На новогодних каникулах президент России Владимир Путин отправился в родной Петербург. За время своего визита он успел сделать очень много всего: посетить Петропавловскую крепость, пострелять из пушки, пообщаться с горожанами, загадать желание, закинув монетку в свинью-копилку и даже успокоить расплакавшуюся девочку, которая очень хотела сфотографироваться с лидером страны. Вот только одно не удалось президенту – посетить Эрмитаж. На это Владимир Путин даже в шутку пожаловался.

- Хотел вчера (7 января) сходить в Эрмитаж. Мне говорят: «Эрмитаж закрыт!» - приводит слова главы государства спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Как известно, понедельник является официальным выходным в Эрмитаже, а 7 января как раз было первым днем недели. Вероятно, Владимир Путин все же не сильно расстроился, что в этот раз не смог попасть в музей, хотя возможность для этого у него, разумеется, была. В Эрмитаже объяснили, почему же «не пустили» самого президента России полюбоваться на парадные залы, картины и рыцарские доспехи.

- В понедельник утром, 7 января, поступила информация, то Владимир Путин собирается посетить Эрмитаж. Несмотря на то, что это выходной день для музея, в течение 20 минут был организован вход в музей, продуман маршрут, встреча, а также сопровождение сотрудником научного отдела, - пояснили в Зимнем дворце.

Однако когда президент узнал, что это выходной день в Эрмитаже, то решил, что не стоит нарушать общепринятые правила и отменил свой визит. Впрочем, двери музея для него всегда открыты.

Ранее kp.ru писала о том, что Владимир Путин обсудил культурно-образовательных и музейных комплексов. Президент России как раз является одним из авторов идеи создания единого культурного пространства в стране, чтобы региональные филиалы, например, Эрмитажа или Большого театра появились в Владивостоке, Калининграде, Севастополе и других городах.

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