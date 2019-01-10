2019-01-10T13:00:57+03:00
Досуг

Игорь Растеряев ждет гостей на творческий вечер в «Колизее»

Концерт состоится 21 февраля
Степан СТЕПАНОВ
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Игорь Растеряев - артист, автор многочисленных песен, ставших практически народными.Игорь Растеряев - артист, автор многочисленных песен, ставших практически народными.
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21 февраля в петербургском концертном зале «Колизей» Игорь Растеряев ждет гостей на творческий вечер! Поэт, музыкант, актер на этот раз решил порадовать поклонников необыкновенным концертом.

На концерте 21 февраля душевные разговоры, занимательные истории будут чередоваться с любимыми песнями под неизменную «Чайку», которые Игорь специально выберет для этой встречи.

В творческой и дружественной атмосфере, в камерной обстановке уютного зала, Игорь Растеряев зазвучит для вас по-особенному!

У зрителей, которые придут на творческий вечер Игоря Растеряева, будет уникальная возможность поучаствовать в живом разговоре с талантливым музыкантом, задать ему вопросы и узнать много всего интересного о песнях, творчестве и жизни столь незаурядной личности.

Начало в 19:00.

Билеты: от 900 до 4000 рублей.

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