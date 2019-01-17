Мама девочки, родившей в мужской колонии под Новгородом: "У нас все хорошо, мы уже дома"

«Поздравляем, у вас родилась дочка!» - такую фразу сотрудникам новгородской колонии номер 7 не приходилось произносить. По крайней мере, до десяти часов вечера 15 января, когда у 23-летней супруги одного из заключенных не начались стремительные роды. Приняли девочку, весом в 2 килограмма, инспекторы колонии и сам счастливый отец Сергей (имя изменено, - Прим.ред.).

Рожать в таких условиях молодой маме Ане (имя изменено, - Прим.ред.) раньше не приходилось. Хотя для нее это вторые роды – у супругов уже есть трехлетняя дочурка. Сейчас молодая мама с новорожденным дома.

- У нас с дочкой все хорошо, - ответила «КП-Петербург» по телефону Аня, перекрикивая плач младенца. – Мы уже дома.

Родители малышки не ожидали, что она родится на два месяца раньше срока.Фото: Личный архив

Аня ждет супруга из колонии уже три года. кстати, свадьба супругов за колючей проволокй и произошла. За решетку Женя попал за воровство и видится с супругой только на длительных свиданиях. На этой неделе беременная Аня приехала к мужу вместе с дочкой. Правда, долго рядом с любимым не пробыла, начались схватки.

- Тогда дежуривший на месте инспектор вызвал «скорую», - рассказала пресс-секретарь УФСИН по Новгородской области Олеся Вильховецкая. - Оперативный дежурный Александр Емельяненко и ответственный по учреждению Олег Родин оказывали помощь роженице до прибытия медиков, а затем и помогали врачам.

Роды тоже прошли благополучно, несмотря на то, что начались на 7 месяце беременности.