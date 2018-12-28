Чешский Санта Клаус навестил петербургские семьи

По поручению Группы официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» 23, 24 и 25 декабря 2018 года чешский Санта Клаус навестил в Петербурге семьи с особыми детьми из социального клуба «Бабочка».

Юный Санта Клаус - младший брат Деда Мороза - совершил радостный новогодний рейд по Северной столице на автомобиле ŠKODA KODIAQ.

Подарками для петербургских семей, в которых живут особенные ребята, стали живая новогодняя елочка, вкусные наборы с фруктами и плюшки из пекарни.

Санта Клаус успел объехать за эти дни весь город. Он дарил не только подарки, но и праздничное настроение, и веру в доброту. Ребята, многие из которых всю жизнь прикованы к инвалидным коляскам, радовались визиту сказочного персонажа и приятным подаркам. А одной из семей елочка принесла с собой весеннего пассажира - яркую божью коровку!

- Спасибо огромное за подарки и елку. Хочу поделиться чудом - на ветках нашей елочки к нам приехала живая божья коровка! Мы все радовались, как дети, - написала в своем сообщении одна из мам.

Всем семьям организаторы подарили праздничные фотосессии на фоне новогодней красавицы. А многие из них в благодарность Санта Клаусу устроили еще чаепитие и вручили свои подарки!

Это лишний раз напомнило нам о том, что, порой, для радости достаточно лишь внимания и человеческого тепла. Дарите его друг другу в это волшебное время, и мир вокруг наполнится светом.

Отметим, что новогодний рейд Санта Клауса от «Авто Премиума» прошел в рамках проекта ŠKODA Family, запущенного чешской маркой по всей России.