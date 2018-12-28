В Красной Поляне запускают новую горнолыжную трассу

Открытие очередного этапа горноклиматического курорта «Альпика» ПАО «Газпром» состоялось 22 декабря 2017 года. У поклонников горных лыж появилась возможность попробовать любимые трассы с отметки 2256 до отметки 1100.

Спустя год горнолыжников ожидает еще одно радостное событие. В 2019 году в «Альпика-Сервис» запускают трассу до отметки 550. Общая протяжённость всех трасс от +2256 до +550 составляет 12203 метра, но главное - финишная черта находится у нижней станции «Альпика-Сервис».

Для монтажа некоторых опор приходится применять даже вертолет. Фото: Борис Жидков.

Это значит, что горнолыжники смогут спускаться к вокзалу даже без помощи канатной дороги. Очень удобно! Для запуска трассы уже все готово. Кроме того, возможность спуска до отметки +550 у лыжников появится только на ГКК «Альпика-сервис». Отметим: еще год назад строители обещали сделать горнолыжный курорт «Альпика-Сервис» одним из самых лучших, технологичных и популярных в мире. В канун Нового года мы побывали в «Альпика-Сервис» и проверили, сбылись ли эти обещания.

СОЗДАВАЛИ С НУЛЯ

Хребет Аибга. На столбике термометра чуть ниже нуля. Ослепительное солнце. Свет ложится на чистый белый снег и отражается от него, как от зеркала… Мы находимся на отметке 1100 метров на горном приюте «Солнечный». Экскурсию для нас проводит руководитель обособленного подразделения Группы Компаний «Гранит» Александр Марущак. - Чтобы правильно оценить увиденное, вы должны хорошо знать историю.

Группа Компаний «Гранит» применяет при строительстве весь мировой опыт. Фото: Борис Жидков.

Этот горнолыжный курорт функционировал с 90-х годов, но по большому счету тут ничего не было: ни нормальных трасс, ни инфраструктуры. О каких-то преобразованиях здесь задумались лишь в «нулевые», когда нашей стране дали право на проведение зимней Олимпиады в Сочи. Да и то: были построены далеко не все объекты... В итоге мы вышли на строительную площадку в 2015 году, - рассказывает Александр Марущак. - Это было полноценное строительство. Один из первых горноклиматических курортов, построенных с нуля и с применением новейших технологий подъема лыжников и подготовки трасс. Поднимаемся выше и оказываемся в «Приюте ветров» - на отметке 2256. Самый пик. Люди катаются и получают удовольствие.

Александр Марущак и Михаил Григорьев. Фото: Борис Жидков.

- А что вы хотели? - говорит наш проводник. - Я сам из Сочи и искренне желаю своему региону процветания. Конечно, реализация этого проекта дает огромный приток туристов - город развивается и не стоит на месте. Трассы, безопасность, сервис - все это находится на самом высоком уровне. Тем более все любят новые курорты. И австрийцы едут, и немцы. Да и после чемпионата мира по футболу внимание колоссальное. То ли еще будет! В «Альпика-Сервис» собираются развивать не только зимние, но и летние виды горного отдыха. Например, трекинг или горный велосипед.

- Покатался, устал, лег на гамак. Солнце светит. Что еще нужно?.. На самом деле созданная нами инфраструктура уже позволяет проводить время как душе угодно. Но будет только лучше, - говорит Александр Марущак. - Ввод новой трассы сделает пребывание здесь еще более комфортным!

Однако пора спускаться вниз. Преодолеваем отметку за отметкой и, когда оказываемся на 780, наш проводник говорит: - Кстати, именно здесь будет одно из мест соединения с курортом «Роза Хутор». К станциям канатных дорог двух курортов можно будет добраться при помощи траволатора и горнолыжной трассы.

ГОРНОЕ СЛИЯНИЕ

Это лишь первые впечатления. Но если бы все знали, какие грандиозные усилия были приложены для создания всего этого! Тем более эта работа не прекращается. Она перманентная. Она кипит, спорится, не останавливается…

Строительство объекта ведется по заказу компании «Газпром». Фото: Борис Жидков.

Сеть канатных дорог становится все более разветвленной. Сами трассы для катания тоже удлиняются, а снежные холмы обрастают новыми инфраструктурными объектами. Все это реализует Группа Компаний «Гранит» из Петербурга. О текущем положении дел и планах на ближайшее будущее рассказывает первый заместитель Генерального директора ГК «Гранит» Михаил Григорьев. По его словам, Группа Компаний в 2017 году завершила этапы строительства 2 и 4.2.1 (получены ключевые документы - заключение о соответствии).

- Все работы выполняются в соответствии с графиком - подчеркивает Михаил Григорьев.

- Не менее важно, что с каждым годом мы все больше и больше можем полагаться на свои силы. Это касается и производства собственного оборудования, и материалов.

Михаил Григорьев отмечает, что самая важная цель - это объединение трех горнолыжных курортов: «Альпика-Сервис», «Роза Хутор” и «Город Горки». Проект выполняется по постановлению Правительства РФ.

- Физически эти курорты еще не сопряжены. Как я уже подчеркивал, сейчас ведутся проектно-изыскательские работы, - продолжает первый заместитель Генерального директора ГК «Гранит». - Однако первый уровень этого «слияния» уже пройден. Я имею в виду единый ски-пасс (электронный проездной билет. - Ред.), который уже действует и в «Альпика-Сервис», и на «Роза Хутор», и в «Горки Город».

Сеть канатных дорог становится все более разветвленной. Фото: Борис Жидков.

ДА БУДЕТ СВЕТ! И СНЕГ

При строительстве горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» Группа Компаний «Гранит» поставила два фактора - комфорт и безопасность, - говорит Михаил Григорьев.

В ГК уверены: именно это больше всего привлекает поклонников горнолыжного спорта со всей России и разных стран мира.

Так, на сегодняшний день «Альпика-Сервис» пополнился горнолыжными трассами протяженностью более трех километров. Теперь на курорте уровни сложности у этих трасс разные: есть синие (легкие), красные (сложные) и черные (для настоящих профессионалов). В общем, курорт сделали идеально подходящим и для новичков, и для настоящих экстремалов. Проектируется комплекс для катания детей и новичков (речь идет об организации детского склона со всей инфраструктурой и технической подготовкой трасс).

Главное достижение за текущий период времени? Это появление вечернего катания за счет освещения трасс, система искусственного оснежения, которая дает возможность продлить сезон и начать чуть раньше (относительно других курортов), - продолжает Михаил Григорьев.

Конечно, все это не было бы возможным без самого передового оборудования. Например, склоны горнолыжного комплекса обустроили современной системой искусственного снегообразования (СИС). Нет снега, а кататься все равно хочется? Теперь это не проблема! Благодаря системе искусственного снегообразования горнолыжный сезон всегда стартует в срок. И не завершится раньше времени.

Тем более технический снег ничем не уступает натуральному. Снегогенераторы производят его исключительно с использованием воды и холодного воздуха (для этого на улице должно быть от -2 градусов).

Но и это далеко не все. Не менее важный вопрос - это освещенность горнолыжных трасс. Теперь эта «опция» доступна от отметки 550 до отметки 1500. Так ГК «Гранит» осветил не только новые трассы, но и уже введенные в эксплуатацию.

- Светодиодными светильниками можно управлять дистанционно с центрального диспетчерского пункта. В случае аварии без света трассы не останутся: в пунктах электроснабжения предусмотрены источники бесперебойного питания, - с гордостью рассказывает Михаил Григорьев. - Чтобы обеспечить надежную работу сети освещения, мы построили две трансформаторные подстанции блочно-модульного изготовления. Разумеется, эти меры не только повышают уровень комфорта, но и позволяют продлить сезон. Еще это делает объект более окупаемым, что выгодно заказчику (заказчиком работ выступает «Газпром социнвест».).

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

Ни для кого ни секрет, что Красная Поляна - место с уникальным природным ландшафтом. Мы спросили у руководителей компании, как масштабная стройка влияет на природу.

И оказалось, что... почти никак. Все горнолыжные трассы выполнены с максимальным сохранением природного ландшафта и растительности - воздействие на среду минимально. Проектом (его, кстати, выполнила дочерняя компания ГК «Гранит») предусмотрено даже то, чтобы загрязняющие вещества не попадали в грунтовые и поверхностные воды. То есть Поляна - Красная, а стандарты в строительстве - «зеленые».

Красная Поляна обладает уникальным природным ландшафтом. Фото:Борис Жидков.

Интересная деталь: при строительстве не пострадал фонд редких деревьев Если растительность и мешала, то ее просто пересаживали. Причем не абы куда, а в соответствующие биотопы.

В проекте запланированы даже так называемые «компенсационные мероприятия». Это в том числе развешивание искусственных гнездовий (дуплянок) в приграничной с объектом территории и отлов земноводных для переноса в сходные экологические условия.

ИСПЫТАНИЕ СТИХИЕЙ

Впрочем, все это лишь верхушка айсберга. Пик горы, которую своими руками создают рабочие, специалисты и менеджеры Группы Компаний «Гранит». За видимой частью скрывается начинка: сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи (суммарная протяженность всех сетей более 30 километров!).

Однако одна из самых непростых и необходимых составляющих - это инженерная защита. Зачем она нужна и что в себя включает? Вот лишь несколько пунктов: противоэрозионная защита откосов вблизи горнолыжных трасс и сооружений; сеть водоотводных нагорных канав для перехвата и отвода поверхностных вод в существующие русла ручьев; противолавинные и противоселевые мероприятия… Одним словом, она нужна для нормальной работы горнолыжного курорта в непростых климатических условиях.

В отличие от многих заказчиков «Газпром социнвест» не экономит средства на инженерной защите. Поэтому все меры, предпринятые Группой Компаний «Гранит» в Красной Поляне, себя полностью оправдывают.

...Лето 2018 года. Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Вот-вот сочинский стадион «Фишт» примет исторический матч между сборными России и Хорватии. И тут… город затапливает. Мост через реку Джубга после паводка разрушен, железнодорожные пути повреждены. Почти вся южная часть Краснодарского края фактически отрезана от всей страны! В Сочи пострадали очень многие инфраструктурные объекты. Но не в «Альпака-Сервис».

- Да, в этом году с погодой Сочи «повезло». Для этого региона она была аномальной: дожди лили не переставая! - вспоминает первый заместитель Генерального директора Группы Компаний «Гранит». - Но мы, слава Богу, обошлись без серьезных ЧП: негативного воздействия на наши объекты не было. Это говорит о том, что качественная инженерная защита выполнила свою задачу. С разбушевавшейся стихией мы справились.

Год назад строители пообещали, что сделают «Альпику-Сервис» одним из самых классных горнолыжных курортов в мире. И у них это действительно получилось. Нет сомнений: дальше будет только лучше.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Горнолыжник с 10-летним стажем Андрей МАКСИМОВ:

- «Альпика-Сервис» - отличный горнолыжный курорт. Я бы отметил несколько очень интересных трасс для катания. Они широкие и с высоким уклоном. Есть несколько кафе и ресторанов прямо на склоне. Также отмечу торгово-развлекательный центр, работающий круглогодично. В нем есть аквапарк и открытый бассейн с потрясающим видом на горы! И это тоже здорово.

КОНКРЕТНО

Основные проекты, уже реализованные Группой Компаний «Гранит»:

- Военно-транспортный университет (общестроительные работы);

- Завод Лусент Текнолоджис (общестроительные работы);

- Парк «Тихий отдых» (благоустройство, прокладка дорог);

- Вокзальный комплекс «Ладожский» (общестроительные работы, благоустройство);

- Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (общестроительные работы, благоустройство);

- Строительство кольцевой автодороги (компенсационное строительство);

- Реконструкция Американских мостов (благоустройство, строительство подходов к мостам) и многие другие.

НА ЗАМЕТКУ

Перед стартом сезона горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» посетил известный блогер и сноубордист Евгений Маталыга, запечатлевший в том числе установку опор освещения.

- Это означает, что у нас будет крутое вечернее катание с широкими комфортными трассами, - поделился впечатлением он.

Андрей ЕВДОКИМОВ, генеральный директор Группы Компаний «Гранит». Фото: Борис Жидков.

СКАЗАНО!

«Мы делаем все, чтобы горный кластер Сочи блистал на весь мир. Это только начало огромной работы, старт которой дала Олимпиада».

Андрей ЕВДОКИМОВ,

генеральный директор Группы Компаний «Гранит».

НАША СПРАВКА

Группа Компаний «Гранит» была основана в 2002 г. с целью реализации проектов в сфере промышленного и гражданского строительства, в том числе особо опасных и уникальных объектов, объектов развития транспортной инфраструктуры, включая железнодорожное, автотранспортное и трубопроводное направление, объекты спортивного назначения общероссийского и международного уровня, инвестиционные объекты премиум класса.

В своей работе компания придерживается принципов применения современных технологий и применения оборудования отвечающего духу времени. Ведется научно-техническая работа, результатом которой является разработка и сертификация инженерных систем, применяемых в сфере укрепления грунтов в различных областях строительства.

На сегодняшний день территориальная структура компании представлена подразделениями в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Томске с общей численность персонала более 1000 человек и собственным парком дорожно-строительной и автомобильной техники превышающим 150 единиц.

Примечательно, что у ГК «Гранит» есть дочерние компании. Спектр их деятельности очень широк: это и проектирование, и та же самая инженерная защита.

Михаил Бобрышев