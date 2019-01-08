Фестиваль огня и света в Петербурге 7 и 8 января 2019: самые яркие кадры
Начнем с того, что Петербург стал самым популярным городом среди туристов на новогодние праздники. А это значит, что десятки тысяч людей приехали в Северную столицу этой зимой. Но если летом можно не только прогуляться по музеям и паркам, но еще и посмотреть шоу «Алые паруса», то что делать зимой? У организаторов есть ответ. Второй год подряд они проводят невероятно яркий фестиваль огня и света «Рождественская звезда».
Артисты соревновались в укрощении пламениФото: Олег ЗОЛОТО
Здание Биржи на стрелке Васильевского острова на два дня превратилось в холст. На нем, как на белом листе бумаги, рисовали необыкновенные картины: то птица феникс, то часовой механизм, то космические тела.
Здание Биржи превратилось в холст для рисунков.Фото: Олег ЗОЛОТО
Фасад «раскрашивали» digital-художники при помощи виртуальных технологий, а лазеры проецировали все это на здание.
Всего в небе прогремело 50 тысяч залповФото: Олег ЗОЛОТО
На фоне одной из самых известных городских панорам с видом на Петропавловскую крепость и Зимний дворец свои пиротехнические представления показали команды из Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Эстонии. Лучшего выбирали зрители путем голосования.
Ну и какой праздник без салютаФото: Олег ЗОЛОТО
В перерывах между залпами на стрелке Васильевского острова зрителей ждали выступления театра огня, лазерное шоу, а также соревнование по укрощению пламени.
Даже Петрушка вышел на сцену с факеламиФото: Олег ЗОЛОТО
Одним из главных гостей фестиваля стал знаменитый рекордсмен по выдуванию огня Сергей Порицкий.
Один из главных гостей фестиваля мировой рекордсмен - Сергей ПорицкийФото: Олег ЗОЛОТО
Оба фестивальных вечера, которые длились по два часа 7 и 8 января, завершал зрелищный салют. Всего в небе прогремело 50 тысяч залпов.
Сосчитаете, сколько в этом костюме лампочек?Фото: Олег ЗОЛОТО
В таких доспехах могли бы сражаться инопланетные воиныФото: Олег ЗОЛОТО