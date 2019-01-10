2019-01-10T13:14:55+03:00
Происшествия

В очереди за шавермой петербуржец нокаутировал четверых подростков, пошутивших на счет его «дамской сумочки»

Конфликт, произошедший в рождественский вечер, попал в объектив камеры видеонаблюдения
Петр КИБЕР
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В Петербурге посетитель кафе избил четверых подростков, назвавших его геем. Фото: Скрин с видео/ vk.com/unreleased_dtpВ Петербурге посетитель кафе избил четверых подростков, назвавших его геем. Фото: Скрин с видео/ vk.com/unreleased_dtp
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Слово – не воробей, может вылететь так, что потом «прилетит» и тебе. Теперь это хорошо знают четверо петербургских парней, один из которых сделал неосторожное замечание посетителю кафе-шавермы. В ответ на ехидное замечание о его «дамской сумочке» мужчина с кулаками набросился на подростков.

- В Рождество, в кафе Шаверма, что на Гончарной 18, один из четверых смелых ребят, назвал стоявшего в очереди человека представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, - пишет паблик «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мужчина, который, по словам пользователей соцсетей, оказался участником боевых действий в Чечне в составе разведроты «Моздок», мягко говоря, обиделся. Он быстро вспомнил приемы боевого самбо и вручную объяснил невежливым молодым людям, что так выражаться в культурной столице не принято. А уж если сказал, то будь готов ответить за свои слова.

Драка в очереди за шавермой в Петербурге.

На записи хорошо видно, как оскорбленный гость кафе поочередно отправляет в нокаут четверых подростков, используя в качестве аргументов собственные кулаки, а также подвернувшийся под руку стул. Впрочем, закончилась потасовка быстро. Парни поняли, что состязаться в боевых искусствах они пока не готовы и погасили конфликт, пожав друг другу руки с победителем схватки. Оно и к лучшему, ведь в культурной столице, особенно в Рождество, драться – это моветон.

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