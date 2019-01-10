Trancemission «Heartbeat»: Хедлайнером фестиваля станет немецкий дуэт Cosmic Gate

16 февраля 2019 года, в праздничный уикенд, сердца влюбленных в электронную музыку будут биться в унисон на новом эпизоде фестиваля «Трансмиссия» под названием «Heartbeat» от Радио Рекорд.

Хедлайнеры фестиваля - легендарный немецкий дуэт Cosmic Gate. Они выступят на Трансмиссии 2019 в рамках мирового тура, посвященного 20-летию проекта! За годы творчества команда выпустила десятки значимых в электронной музыке работ, включая такие хиты, как «Be Your Sound», «Fire Wire», «Exploration of Space».

Также на фестивале выступят: основатель «Трансмиcсии» - Feel и live-act, который будет анонсирован в ближайшее время, как и остальные участники. Следите за новостями в социальных сетях фестиваля.

Trancemission - российский трансовый фестиваль с 17 летней историей. На нем выступали Armin van Buuren, Paul van Dyk, Ferry Corsten, ATB и другие звезды электронной музыки.

Категории билетов:

1. Dancefloor

2. VIP без места: отдельный вход, гардероб и бары. VIP-зона на втором уровне с панорамным видом на сцену и танцпол.

3. VIP с местом: сидячее место за столом в VIP-зоне на втором уровне, отдельный вход, гардероб и бары.

Билеты и подробная информация.