2019-01-10T13:41:39+03:00
Досуг

Artik & Asti вновь встретятся со своими петербургскими поклонниками в А2 Green Concert

Концерт состоится 7 марта 2019 года
Степан СТЕПАНОВ
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Artik & Asti готовит большое шоу в Петербурге.Artik & Asti готовит большое шоу в Петербурге.
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Вслед за солд-аутом в Санкт-Петербурге в 2018 году Artik & Asti готовит большое красочное шоу в 2019-м! Помимо любимых хитов «Неделимы», «Номер 1», «Я твоя», мы услышим несколько крутых премьер. Готовьтесь подпевать и танцевать вместе с Artik & Asti!

«Золотой граммофон», Топ-10 чарта iTunes, топ-20 самых ротируемых песен страны, первые места в танцевальных чартах, миллионы просмотров на YouTube - пока другие только мечтают о таком, группа Artik & Asti уже добилась этих высот и не планирует на этом останавливаться.

Категории билетов:

1. Dancefloor

2. VIP без места: отдельный вход, гардероб и бары. VIP-зона на втором уровне с панорамным видом на сцену и танцпол.

3. VIP с местом: сидячее место за столом в VIP-зоне на втором уровне, отдельный вход, гардероб и бары.

Когда: 07 марта, 20:00

Где: Клуб A2 Green Concert (г. Санкт-Петербург, проспект Медиков, д. 3).

Возрастные ограничения: 12+

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