МегаФон подводит техитоги на Северо-Западе

Одним из главных мероприятий 2018 года в России, в том числе с точки зрения технической подготовки сетевой инфраструктуры, стал ЧМ по футболу. На Северо-Западе матчи проходили в двух городах - Петербурге и Калининграде. МегаФон, будучи официальным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг на объектах проведения Кубка Конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018, подготовил инфраструктуру и обеспечил ее бесперебойное функционирование на 22 объектах в Северной столице и на 14 объектах - в столице самого западного региона России.

- В подготовке и проведении мероприятий в рамках ЧМ принимали участие сотрудники всех региональных отделений Северо-Западного филиала, - рассказывает технический директор Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Андрей Звонаренко. - Все требования со стороны заказчика были выполнены в требуемый срок, а доступность сети на объектах ЧМ составила 99,99%.

В 2018 году запущен ряд новых сервисов и услуг, таких как VoLTE (Voice over LTE, голосовые вызовы в сети 4G) в Петербурге и NB-IoT в Петербурге, Новгороде и Мурманске (Narrow Band Internet of Things), что позволяет эффективно управлять и получать данные телеметрии с различных удаленных устройств, а также заложило базу для дальнейшего развития в компании сервисов интернета вещей.

Нельзя не отметить и запущенное в городе на Неве решение LITRA (транкинговая связь через сеть LTE), который позволяет обеспечить быстрое развертывание решений по радиосвязи для силовых ведомств и служб быстрого реагирования. Как отмечают специалисты МегаФона, у оператора уже есть техническая возможность запустить данные сервисы во всех региональных отделениях на Северо-Западе.

У МегаФона надежная инфраструктура и самый скоростной мобильный интернет в России - по данным Ookla, средняя скорость скачивания на 4G-устройствах в петербургской сети МегаФона во втором квартале этого года составила 29,27 Мбит/с, но оператор продолжает развивать сеть и реализует крупные региональные проекты. Так, в Вологодской области МегаФон запустил более 100 базовых станций, существенно расширив покрытие сети LTE в регионе. Запуском базовых станций в Твери закончен проект по 100%-ному покрытию LTE 1800 на пути следования поезда «Сапсан» между Петербургом и Москвой.

В 2018 году специалисты оператора продолжили работу по модернизации транспортной сети, на текущий момент более 95% базовых станций обеспечены IP-трансмиссией, при этом уже более 70% площадок, подключенных по оптическим линиям связи, имеют емкость транспорта 1 гбит/с, что обеспечивает большой задел для будущего внедрения технологий 5G и дальнейшего расширения сети.

Кроме того, в 2018 году в Петербурге МегаФон ввел в строй два крупных автозала общей площадью 1,7 тысяч кв.м, мощностью 1,2 МВт, обеспечивая технологическую базу для установки оборудования под будущие проекты компании.

Не менее важной стала успешная реализация проекта «Техсити» в историческом центре Петербурга, в рамках которого протестированы и запущены на сети новые технологии:

- LTE1800 4T4R, запуск которой на 30% улучшил indoor-покрытие в сети LTE и обеспечил одинаково высокий уровень сервиса для абонентов МегаФона вне зависимости от того, находятся они в здании или на улице. Настоящая находка для исторического центра города!

- Massive Mimo позволил увеличить объем трафика в местах массового скопления абонентов на 40%, а также повысил пропускную способность БС на 60%.

- GigaSite – запуск 1 Гбит/с на БС, что в условиях реальной коммерческой сети позволило достигнуть скоростей свыше 750 Мбит/с на абонента.