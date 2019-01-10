Ежик, спасенный при заливке катка в Сосновом Бору, вышел из спячки

История ежика, едва не погибшего при заливке катка в Сосновом Бору, получила свое продолжение. Маленький колючий найденыш вышел из спячки, и получил новый дом, а также имя.

- Сосновоборский еж решил перезимовать прямо в городе, но выбрал неудачное место и едва не погиб, - написали местные жители в соцсетях.

Все произошло 6 января, когда двое мужчин начали заливать хоккейную коробку для юных местных спортсменов. В какой-то момент их внимание привлек замерзший колючий комок, которым и оказался свернувшийся и впавший в спячку еж. Если бы животное не заметили, то под слоем льда, без воздуха ежик наверняка погиб.

На лопате заледеневшее животное отнесли в помещение спортклуба, где ему соорудили специальный вольер в картонной коробке. А через три дня – 9 января отогревшийся в помещении Ледовик – так было решено назвать найденыша, проснулся. Сейчас его планируют отвезти к ветеринару, а потом он останется жить у юных хоккеистов и станет талисманом команды.

Спасенный при заливке катка еж вышел из спячки.Найденный в центре Соснового Бора колючий обитатель леса получил имя и стал талисманом местной хоккейной команды. Видео: vk.com/grazhdanesb

В любом случае сейчас выпускать ежа в природу нельзя – он просто не выживет при минусовых температурах и отсутствии пищи. Летом приемные родители колючего малыша решат, что с ним делать дальше, а пока он останется в теплом домике, где и перезимует.