2019-01-10T19:02:16+03:00
Общество

В Петербурге стартовала акция «Ленточка Ленинградской Победы»

В городе начали вручать памятные знаки, изготовленные в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады
Полина ЖУКОВА
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В Петербурге раздают ленточки к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.В Петербурге раздают ленточки к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.Фото: Артем КИЛЬКИН
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27 января Северную столицу ждет важная дата. Год 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в городе начали с акции «Ленточка Ленинградской Победы». Раздавать символический знак петербуржцам и гостям города волонтеры начали 9 января. Всего к 27 числу в Северной столице подготовили больше 1,4 миллиона ленточек. Получить их можно в отделениях Почты России, в многофункциональных центрах госуслуг, а также в центрах приема платежей «Петроэлектросбыт» и отделениях Сбербанка.

А 18 января и с 25 по 27 января с 17:00 до 18:00 волонтеры появятся с ленточками у станций петербургской подземки.

Первые памятные знаки, изготовленные в честь памятной даты, вручили на комбинате имени Кирова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первые памятные знаки, изготовленные в честь памятной даты, вручили на комбинате имени Кирова.Фото: Артем КИЛЬКИН

С 9 января началась в Северной столице и череда встреч и мероприятий, приуроченных к памятной для города дате. Первая из них прошла на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени Кирова. Место это было выбрано неслучайно. Ведь именно это предприятие работало в течение всех блокадных дней. На мероприятие прибыли почетные гости - шесть ветеранов, которые работали в страшные годы блокады на комбинате. Поздравить их и дать старт акции «Ленточка Ленинградской Победы» приехал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

– Дорогие ветераны, желаю вам, чтобы все у вас складывалось хорошо. Я вижу, что вы полны оптимизма. Так держать! – обратился к ветеранам Сергей Серезлеев. – «Ленточка Ленинградской Победы» – это символ того героизма и того патриотизма, который проявили ленинградцы, защищая наш любимый город. И мы рады, что акция начинается именно здесь, на комбинате Кирова.

Именно на этой встрече ветеранам вручили первые памятные знаки, которые выпустили в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.

Анатолий Белинский представил в Книжной лавке писателей новую книгу о писателях-блокадниках. Фото: Артем КИЛЬКИН

Анатолий Белинский представил в Книжной лавке писателей новую книгу о писателях-блокадниках.Фото: Артем КИЛЬКИН

В этот же день еще одна встреча прошла в знаменитой Книжной лавке писателя, которая все 872 блокадных дня тоже продолжала свою работу. На мероприятии представил свою новую книгу, посвященную ленинградским писателям-блокадникам участник Великой Отечественной войны Анатолий Белинский, прозаик и член Союза писателей России.

А заместитель директора Книжной лавки писателей Александр Чекулаев рассказал о работе магазина во время войны.

– Культурная жизнь в Ленинграде не прекращалась ни на один день во время блокады. Например, в 1942 году взят был стотысячный тираж Владимира Маяковского. И он разошелся до последнего экземпляра. Сотрудники Лавки брали новинки литературы, грузили их на саночки и возили на передовую, – рассказал Александр Чекулаев.

Рудольфу Фурманову почетный знак к памятной дате вручил Сергей Серезлеев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рудольфу Фурманову почетный знак к памятной дате вручил Сергей Серезлеев.Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одной точкой, где волонтеры 9 января раздавали символические ленточки к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, стал театр Русская антреприза имени Андрея Миронова. Перед началом спектакля вышел к зрителям и взял слово художественный руководитель театра, житель блокадного Ленинграда Рудольф Фурманов. Председатель Комитета по печати также вручил ему почетный знак, изготовленный к памятной дате.

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