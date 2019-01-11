2019-01-11T18:36:29+03:00
Общество

Дизайнер из Петербурга оживила картины Мунка и Да Винчи

Ее профиль в сети набирает популярность с бешеной скоростью
Елена БЕЗГОДОВА
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В Инстаграмме дизайнера словно в музее.В Инстаграмме дизайнера словно в музее.Фото: Евгения ГУСЕВА
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У Инстаграмм появилась новая любимица. Молодая дизайнер из Санкт-Петербурга Лейла Даричева покорила несколько десятков тысяч пользователей интернета своим необычным хобби: девушка оживляет шедевры мировой живописи.

На странице дизайнера можно увидеть анимированные картины Эдварда Мунка, Караваджо, Леонардо да Винчи и других мастеров. Например, цветы на полотнах Лейла заставляет колыхаться, а красавиц с полотен " стрелять глазами". Каждое анимированные творение Лейлы набирает тысячи лайков.

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Создаёт дизайнер и свои собственные кадры. В ее профиле можно увидеть аллюзии на современность и насущные проблемы.

Кстати, увлечение Даричевой напрямую связано с ее работой - девушка трудится моушен-дизайнером, а ее заказчиками являются один из крупных глянцевых изданий России.

- Самородок, творческая личность,- называют Лейлу коллеги в сети.

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