Дизайнер из Петербурга оживила картины Мунка и Да Винчи

У Инстаграмм появилась новая любимица. Молодая дизайнер из Санкт-Петербурга Лейла Даричева покорила несколько десятков тысяч пользователей интернета своим необычным хобби: девушка оживляет шедевры мировой живописи.

На странице дизайнера можно увидеть анимированные картины Эдварда Мунка, Караваджо, Леонардо да Винчи и других мастеров. Например, цветы на полотнах Лейла заставляет колыхаться, а красавиц с полотен " стрелять глазами". Каждое анимированные творение Лейлы набирает тысячи лайков.

lailadarchieva Сцена из римского карнавала Орлов Пимен Никитич Motion by @lailadarchieva

Создаёт дизайнер и свои собственные кадры. В ее профиле можно увидеть аллюзии на современность и насущные проблемы.

Кстати, увлечение Даричевой напрямую связано с ее работой - девушка трудится моушен-дизайнером, а ее заказчиками являются один из крупных глянцевых изданий России.

- Самородок, творческая личность,- называют Лейлу коллеги в сети.

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