Топ-менеджеры компании вытащили свою коллегу из-под завалов в типографии на Ленинском проспекте

Следователи Петербурга уже озвучили вероятные причины пожара в типографии на Ленинском проспекте, 139. Так, взрыв мог произойти из-за боеприпаса, который в помещение принесли работники одного из офисов, торговавших кассовым оборудованием. В результате погибло три человека, еще трое в больнице.

Одна из пострадавших – бухгалтер фирмы «Экстра-балт», расположенной на третьем этаже. Девушка спаслась чудом, благодаря своим коллегам.

- Сейчас у нее травма спины и головы, - поделился один из сотрудников компании. – Она оказалась рядом с эпицентром взрыва. Пошла в женский туалет, который примыкает к офису 220. И взрыв произошел. В туалете на нее рухнул потолок и стена.

Девушка оказалась под завалами в момент, когда черный густой дым уже начал распространяться по этажу. Одни бились в панике в соседних помещениях, дверь в которые завалило. Другие спешили покинуть здание.

- Наши коллеги на выходе не досчитались одного сотрудника, - рассказал работник. – И бросились спасать. Топ-менеджеры достали девушку из-под завала и отдали «скорой». Знаю, что ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, взрыв в здании бывшего печатного двора произошел 17 января в районе 15:55. В этот момент в помещениях, которые сдавались под частные офисы, находилось не больше 20 человек. В общей сложности в офисе номер 220 слышали четыре хлопка, после чего начался пожар, распространившийся и на третий этаж. Перекрытия между этажами рухнули.