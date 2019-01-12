2019-01-12T12:12:51+03:00
Происшествия

В лобовом ДТП под Петербургом погибла женщина и двое детей

Столкновение между автомобилем такси, в котором ехала семья, и встречной иномаркой произошло на трассе «Нарва» утром 12 января
Петр КИБЕР
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В лобовом ДТП под Петербургом погибли три человека. Фото: УГИБДД по СПб и ЛОВ лобовом ДТП под Петербургом погибли три человека. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО
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Страшная трагедия разыгралась утром субботы в Волосовском районе Ленинградской области. В лобовом ДТП, которое случилось на перегоне между деревнями Пружицы и Корчаны, погибли три человека, двое из которых – дети.

- В 9:20 12 января 2019 года на 92-м километре федеральной трассы «Нарва» водитель автомобиля «Чери» в зоне действия знака «Обгон запрещен» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной такси, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

От страшного удара передние части иномарок смяло. А белый «Хендэ Солярис», в котором ехали таксист и женщина стремя детьми, загорелся. Пламя было такой силы, что проезжавшие мимо водители даже не успели ничего сделать, как машина сгорела.

Примчавшиеся на место медики констатировали смерть пассажирки. Еще двое мальчиков – шести и семи лет скончались в машинах скорой помощи. Выжить удалось водителю такси – он госпитализирован в ЦРБ города Кингисепп, а также 4-летней девочке. Она также доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В Лобовом ДТП в Ленобласти погибли женщина и двое детей.Столкновение двух иномарок произошло на трасса А-180 между деревнями Пружицы и Корчаны утром 12 января 2019 года. Видео: "Комсмомольская правда"

Госпитализированы и двое мужчин из «Чери». Водитель, выехавший на «встречку», а также его пассажир получили серьезные травмы.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, которые устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, что в последние дни в Петербурге было очень снежно, накануне над городом и областью прошла метель, а на дорогах сохраняется гололед.

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