В Петербурге обнаружился шао-линь-коммунальщик

Нет сильнее кунг-фу, чем коммунальное кунг-фу. Мастер боевой лопаты победит всех врагов, и даже залатает дырявые трубы, но только когда протрезвеет. Правда и чудодейственная сила может тогда пропасть.

- Во дворе дома по проспекту Пятилеток, рядом с набережной реки Оккервиль, идет ремонт коммуникаций. Но выходные есть выходные, поэтому в пятницу вечером некоторые работники были уже в праздничном состоянии, - рассказал местный житель, приславший видео в редакцию «Комсомольской правды».

По словам очевидцев, один из бригады строителей никак не хотел расставаться со своей лопатой и демонстрировал приемы мастерского владения инструментом. Потом мужчина несколько раз «прицеливался» к стене технической постройки с очевидными намерениями, но передумал и скрылся за контейнерами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/685969" frameborder="0"></iframe> Работники ГУП «ТЭК СПБ», кажется, уже начали праздновать Старый Новый год.

Вернувшись, непрямоходящий работник вступил в словесную баталию с другими, еще не ушедшими строителями, но, судя по всему, проиграл.

В конце концов шао-линь-коммунальщика отправили домой коллеги. И единственное, что теперь беспокоит жителей Невского района – каким будет качество работ, которое проводят мастера стиля «большой совковой лопаты».