2019-01-12T16:12:58+03:00
Общество

В Петербурге обнаружился шао-линь-коммунальщик

Мастера владения стилем «большой совковой лопаты» засняли жители Невского района
Петр КИБЕР
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В Петербурге нашли коммунального мастера стиля "боевой лопаты". Фото: СМОЛЯКОВ Алексей.В Петербурге нашли коммунального мастера стиля "боевой лопаты". Фото: СМОЛЯКОВ Алексей.
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Нет сильнее кунг-фу, чем коммунальное кунг-фу. Мастер боевой лопаты победит всех врагов, и даже залатает дырявые трубы, но только когда протрезвеет. Правда и чудодейственная сила может тогда пропасть.

- Во дворе дома по проспекту Пятилеток, рядом с набережной реки Оккервиль, идет ремонт коммуникаций. Но выходные есть выходные, поэтому в пятницу вечером некоторые работники были уже в праздничном состоянии, - рассказал местный житель, приславший видео в редакцию «Комсомольской правды».

По словам очевидцев, один из бригады строителей никак не хотел расставаться со своей лопатой и демонстрировал приемы мастерского владения инструментом. Потом мужчина несколько раз «прицеливался» к стене технической постройки с очевидными намерениями, но передумал и скрылся за контейнерами.

Работники ГУП «ТЭК СПБ», кажется, уже начали праздновать Старый Новый год.

Вернувшись, непрямоходящий работник вступил в словесную баталию с другими, еще не ушедшими строителями, но, судя по всему, проиграл.

В конце концов шао-линь-коммунальщика отправили домой коллеги. И единственное, что теперь беспокоит жителей Невского района – каким будет качество работ, которое проводят мастера стиля «большой совковой лопаты».

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