СКА - «Витязь». Обзор, голы, статистика матча 13 января 2019 года

С 22 декабря не проводил дома домашних матчей СКА. Почти месяц. Отыграв с ЦСКА необычную игру на футбольной арене «Зенита» на Крестовском, и установив рекорд посещаемости КХЛ, армейцы отправились на долгий-долгий выезд.

За это время петербурский клуб проехал-пролетел почти всю Евразию: с востока на запад, от Шанхая до Хельсинки. И одержал в семи встречах семь побед (!!!).

На Дальнем Востоке игра у подопечных Ильи Воробьева не особо ладились, победы вышли натужными. А вот после Нового года, набравший скорость армейский бронепоезд, было уже не остановить. Он просто не оставил от от своих противников мокрого места — 16:1 по итогам четырех встреч.

Причем, кроме минского «Динамо», все остальные соперники были из разряды равных по классу. Но борьбы не получилось. «Йокерит» «получил» 1:4, «Автомобилист» 0:6, «Локомотив» 0:4.

Мощный спурт позволил команде вновь вмешаться в борьбу за победу в в общем зачете чемпионата. Перед матчем с «Витязем» впереди оказались только одноклубники из Москвы. Причем, в шаговой доступности — отставание в четыре очка, и одна встреча в запасе у клуба из Культурной столицы.

Так что СКА должен благодарить новогодние елки и фигурные шоу, которые вновь выгнали хоккеистов «на мороз» в каникулы. И, кстати, эта история повторяется каждый год, показывая, что в Ледовом армейцы лишь «гости» на правах бедных родственников.

Поэтому, можно понять, почему руководство СКА так ждет возведения своего «дома». В 2022, в крайнем случае в 2023-м году, команда из Северной столицы должна переехать в новую арену, которая должна быть возведена на месте Спортивно-Концертного Комплекса на проспекте Гагарина.

К счастью, для армейцев школьные каникулы заканчивались, и под Старый Новый Год они вернулись в родные пенаты, чтобы на этот раз провести здесь длительную домашнюю серию — шесть игры за две недели — с перерывом на Матч звезд КХЛ.

И начался январский марафон с встречи с подмосковным «Витязем». Два этих клуба часто называют ближайшими «родственниками». В иные годы пол-состава «витязей» составляли бывшие армейцы. Да, и в руководстве клуба есть общие люди. Заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев «курирует» и клуб из Подольска.

Впрочем, сейчас «витязей» официально связывают партнерские отношения с другим представителем Петербурга - «Динамо СПб» из ВХЛ. Именно десант из Подмосковья во многом и помог бело-голубым выиграть прошлой весной плей-офф Высшей лиги. Особенно хорош в кубковых матчах голкипер Александр Самонов, превратившийся в «стену» для многих соперников динамовцев.

Но летом подмосковная команда, которая в этом году, успешно борется за попадание в плей-офф (8-е место в запвдной конференции) вернула Самонова в свои ряды. И экзаменовать его пришлось уже игрокам СКА.

Чтобы пробить «звезду ВХЛ» хозяевам льда потребовалось чуть меньше четырех минут. Сергей Плотников после передачи Никиты Гусева забросил шайбу с острого угла. А спустя минуту Николай Прохоркин после длинного передачи шведского защитника Давида Рунблада поразил пустые ворота. Казалось, после такого начала петербуржцев ждет еще одна легкая победа. Но Самонов оказался с этим категорически не согласен.

Раз за разом он в одиночку вставал на пути соперников. Сражаясь в одиночку как витязь-богатырь, он поднял из окопов своих партнеров.

На девятой минуте Алексей Макеев, воспользовавшись ошибкой армейской обороны, сократил расставание в счете до минимума. Гости, у которых выделялся в атаке бывший партнер Овечкина по «Вашингтону» Александр Семин, на время ожил.

Впрочем, ненадолго. Самонову вскоре вновь пришлось вызывать огонь на себя. 23 броска были нанесены по его воротам еще в первом периоде, плюс 9 — во втором. Но не один из них больше не достиг цели.

На третий период команды вышли при том же счете. Весьма скользком. Петербуржцы усиленно пытались себя обезопасить от нервотрепки последних минут. И, когда уже подмосковные хоккеисты начинали готовиться к замене вратаря на шестого полевого игрока, свое слово сказал лучший бомбардир чемпионата Никита Гусев, хитрым броском завершивший сольный проход — 3:1. Ответить на эту шайбу у гостей уже не было сил — ни физических, ни моральных.

Следующую игру дома армейцы проведут уже во вторник - с нижнекамским «Нефтехимиком».

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. СКА — «Витязь»

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Московская обл.) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

СКА: Хелльберг, Гавриков — Рундблад, Карпов — Дацюк — Плотников; Зубарев — Земченок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов; Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов; В. Семин, Ли — Каблуков — Кетов, Огирчук

«Витязь»: Самонов, Катичев — Мозик, Ржепик — Аалтонен — А. Семин; Воронков — Епишин, Макеев — Никулин — Рендулич; Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой — Столяров; Романов — Кожемякин, Выглазов — Чернов — Гончаров

Первый период

Голы: 1:0 Плотников (Гусев, 03:54), 2:0 Прохоркин (Гусев, Рундблад, 05:04), 2:1 Макеев (Рендулич, Никулин, 08:01)

Удаления: Швец-Роговой, «Витязь» (17:24, две минуты - подножка)

Второй период

Голы: -

Удаления: Рендулич, «Витязь» (29:01, две минуты — атака игрока, не владеющего шайбой)

Третий период:

Голы: 3:1 Гусев (Якупов, 55:42)

Удаления: Якупов, СКА (47:35, две минуты — удар клюшкой)

Статистика матча:

Штраф: 2 (0+0+2) — 4 (2+2+0)

13 января. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый дворец». 12 296 зрителей