В Петербурге учителя и директора школ вышли на уборку снега

В Санкт-Петербурге вслед за чиновниками на уборку снега вышли и учителя с директорами школ. Массовые субботники прошли в Красносельском районе. Убрать свои территории педагогам предложила администрация района. И, по словам преподавателей, они решили откликнуться на это добровольно.

- Уборка снега проходила два часа, - рассказала «КП-Петербург» сотрудница одной из школ Надежда. - Было очень весело и интересно. На субботнике у нас были директор, завучи, учителя, уборщицы, дворники. Все было все замечательно. Это было добровольно, конечно. Пришли только желающие, а не все прямо по списку. Для тех, кто не смог, не будет никаких наказаний. У нас очень большая территория, школа новая, двор большой. На уборку нас позвал район. Просто предложили нам и школы откликнулись. Не только наша, а почти все. Другие тоже показали, как убирали снег. Учеников никто не приглашал, у них каникулы. Все были в прекрасном настроении, все хохотали, веселились. Я не считала, но у нас пришли около 20 педагогов. Мы решили помочь, потому что много сенега выпало.

Уборка прошла в школах Красносельского района Фото: Система образования Красносельского района

Фотографиями уборки снега поделились у другие школы.

- После праздников и продолжительных снегопадов наша школа начала трудовой год с традиционного субботника! – сообщают в школе № 352. - На уборку снега и приведение школьной территории в надлежащий пришли и сотрудники администрации, и учителя, и технический персонал, потому что для всех нас важно, чтобы первый учебный день в новом году был для обучающихся.

Учителя делятся фотографиями с субботников Фото: Система образования Красносельского района

В школе № 200, тем временем, подтвердили, что тоже ходили на субботник. По словам местных учителей, они решили сделать город «чище». А в школе № 285 заявили, что на уборку снега у них вышел весь коллектив.

- Был убран снег на крыше здания и сбиты сосульки, - пояснили учителя.

Также об уборке снега рассказали, в школе № 275 и № 54.

- Участники субботника расчищали от снега дорожки и площадки для встречи ребят после каникул, - похвастались педагоги школы № 275.

По словам педагогов, они пришли добровольно Фото: Система образования Красносельского района