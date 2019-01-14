2019-01-14T19:11:58+03:00
Общество

Петербуржцы смогут предложить свои идеи по новогоднему оформлению

Особое внимание уделят новостройкам
Елена БЕЗГОДОВА
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В городе снимут новогоднюю иллюминацию.В городе снимут новогоднюю иллюминацию.Фото: Артем КИЛЬКИН
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Праздники - все. Новогоднюю иллюминацию и елки начинают разбирать

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Старый Новый год прошел, а значит Петербургу пора избавляться от праздничной иллюминации и елок. Как и в прошлом году, с 15 января город постепенно начнут «раздевать». В-первую очередь уберут украшения с центральных районов города, и уже после приступят к окраинам. Эта работа затянется на полтора месяца.

Как рассказал в эфире радио «Комсомольская Правда в Петербурге» председатель комитета по печати Сергей Серезлеев, в новогодние праздники 2018-2019 случаев вандализма в отношении зеленых красавец и игрушек не было. Это первая хорошая новость. А вторая - возможно в отдельных районах Северной столицы все же останутся праздничные украшения.

- В четверг на этой неделе мы соберемся с подрядчиками и обсудим минусы и плюсы нашей работы, - пояснил Серезлеев. А еще он отметил, что город уже в феврале начнет готовиться к следующим новогодним торжествам.

Будут ли принимать идеи на праздничное оформление от горожан? Комитет рассмотрит такую возможность. Конкурс на лучшее предложение по новогоднему декору может быть запущен в конце января - начале февраля. Примут и выслушают все идеи горожан. Особое внимание уделят украшению районов с новостройками, чтобы порадовать иллюминацией и жителей окраин.

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