2019-01-11T11:21:18+03:00
Общество

Издатели написали открытое письмо действующему губернатору Петербурга Александру Беглову

Представители Ассоциации "Балтийская пресса" попросили помощи в решении вопроса со сносами киосков печати в городе
Степан СТЕПАНОВ
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Распространителям не продлевают договоры аренды на НТО и без предупреждений уничтожают их собственность.Распространителям не продлевают договоры аренды на НТО и без предупреждений уничтожают их собственность.Фото: Артем КИЛЬКИН
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10 января 2019 года в Санкт-Петербурге вновь начали незаконно сносить киоски печати. За сутки по распоряжению комитета по контролю за имуществом в городе уничтожено 8 объектов, торгующих журналами и газетами. Уже позно вечером того же дня в Северную столицу прилетел депутат Госдумы Михаил Романов, который взял снос киосков печати в Петербурге под личный контроль.

В Петербурге начали незаконно сносить киоски печати.Артем КИЛЬКИН

А сегодня издатели и распространители написали открытое письмо на имя действующего губернатора Петербурга Александра Беглова. Представител Ассоциации "Балтийская пресса" попросили главу города помочь разобраться с беспределом, который охватил эту отрасль с начала года.

Обращение Ассоциации "Балтийской прессы" к губернатору Александру Беглову. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Обращение Ассоциации "Балтийской прессы" к губернатору Александру Беглову.Фото: Степан СТЕПАНОВ

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