Издатели написали открытое письмо действующему губернатору Петербурга Александру Беглову

10 января 2019 года в Санкт-Петербурге вновь начали незаконно сносить киоски печати. За сутки по распоряжению комитета по контролю за имуществом в городе уничтожено 8 объектов, торгующих журналами и газетами. Уже позно вечером того же дня в Северную столицу прилетел депутат Госдумы Михаил Романов, который взял снос киосков печати в Петербурге под личный контроль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/685745" frameborder="0"></iframe> В Петербурге начали незаконно сносить киоски печати.Артем КИЛЬКИН

А сегодня издатели и распространители написали открытое письмо на имя действующего губернатора Петербурга Александра Беглова. Представител Ассоциации "Балтийская пресса" попросили главу города помочь разобраться с беспределом, который охватил эту отрасль с начала года.