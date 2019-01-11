Издатели написали открытое письмо действующему губернатору Петербурга Александру Беглову
10 января 2019 года в Санкт-Петербурге вновь начали незаконно сносить киоски печати. За сутки по распоряжению комитета по контролю за имуществом в городе уничтожено 8 объектов, торгующих журналами и газетами. Уже позно вечером того же дня в Северную столицу прилетел депутат Госдумы Михаил Романов, который взял снос киосков печати в Петербурге под личный контроль.
В Петербурге начали незаконно сносить киоски печати.Артем КИЛЬКИН
А сегодня издатели и распространители написали открытое письмо на имя действующего губернатора Петербурга Александра Беглова. Представител Ассоциации "Балтийская пресса" попросили главу города помочь разобраться с беспределом, который охватил эту отрасль с начала года.
Обращение Ассоциации "Балтийской прессы" к губернатору Александру Беглову.Фото: Степан СТЕПАНОВ