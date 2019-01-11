«Киллеров», арматурой избивших до полусмерти офицера ФСИН, отпустили на свободу

Нападение на 42-летнего подполковника ФСИН Бадрудина Дамаданова произошло поздним вечером возле его дома. Начальник медико-санитарной возвращался домой с работы, когда сзади на него напали двое неизвестных и стали жестоко избивать железными прутьями. Главного медика службы исполнения наказания били беспощадно – по голове и всему телу. Офицер отбивался до последнего. И в итоге нападавшие сбежали, оставив свою жертву истекать кровью. К счастью, свидетели нападения вовремя вызвали «скорую помощь». И подполковника удалось спасти.

Следователи первым делом осмотрели машину офицера. И не зря. Как оказалось, за подполковником ФСИН следили и нападение готовили заранее. На автомобиле Дамаданова, на котором он и приехал домой, нашли GPS-маячок. Поэтому следователи сразу же и предположили, что неизвестные были киллерами, которых наняли для убийства силовика.

И версий, кому это было выгодно, было несколько. По одной из них – с главным медиком ФСИН хотели расправиться и запугать его коллег, чтобы освободить из колонии заключенного. Ведь именно подчиненные Дамаданова подтверждали тяжелые заболевания заключенных, по которым их могли выпустить из колонии на свободу.

- Действительно, существует постановление правительства № 54, определяющее перечень болезней для освобождения осужденных, - поясняют сотрудники ФСИН. – Колония вправе подать в суд документы с ходатайством о досрочном освобождении человека по болезни.

По маячку и записям с камер наблюдения силовикам не составила труда найти нападавших. Ими оказались 30-летний и 34-летний братья. Вскоре их задержали в Карелии и сразу же доставили в Петербург, обвинив в покушении на убийство по найму.

- Обвиняемые не смогли довести свой умысел до конца, так как потерпевший оказал активное сопротивление и был своевременно госпитализирован, - рапортовали следователи.

Братьев сразу взяли под арест. По уголовному делу им грозил внушительный срок. Правда, на допросах родственники так и не раскололись. Поэтому до суда уголовное дело дошло совершенно в другом виде. Следователи изменили статью с покушения на убийство на нанесение вреда здоровью средней тяжести. При этом мотив в деле так и не установлен.

- Один из братьев установил на автомобиль потерпевшего GPS-трекер и стал отслеживать его передвижения, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. – После этого родственники, как считает обвинение, напали на потерпевшего и нанесли ему металлическими прутьями не менее 13 ударов по телу. В итоге у жертвы диагностировали ушиб головного мозга, перелом и другие повреждения.

После переквалификации дела братьев выпустили из СИЗО. И сейчас они дожидаются суда на свободе. Теперь им грозит максимум 5 лет колонии.